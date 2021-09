L’Olympique de Marseille n’a ramené qu’un point de son déplacement à Moscou face au Lokomotiv à l’occasion de la 1e journée de Ligue Europa. Voici la note et l’appréciation de Mattéo Guendouzi lors de cette rencontre.

Rejoint après avoir ouvert le score, l’Olympique de Marseille a finalement lâché un point aux Russes alors qu’ils avaient largement dominé cette rencontre. Hyperactif, Mattéo Guendouzi est en train de devenir un élément essentiel du système Sampaoli, l’ancien milieu d’Arsenal s’épanouie à l’OM.

Guendouzi, omniprésent et déjà indispensable!

Titulaire au milieu avec Kamara et Rongier, l’ancien Gunner a été partout. L’international français est visible aux quatre coins du terrain, il s’est même procuré deux grosse occasion sortis par le gardien du Loko. Indispensable à la réccupération et dans le jeu, ce dernier s’impose comme un élément fort et incontournable de l’équipe de Sampaoli. Sa sortie est même considérée comme préjudiciable concernant l’égalisation des Russes. La greffe a bien prise…