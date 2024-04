OM : Guerre des clans au sommet ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après des remaniements incessants à la direction de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a perdu la majeur partie de ses proches. Le président olympien est au cœur d’une guerre d’influence face à Stéphane Tessier selon le quotidien L’Equipe.

L’Olympique de Marseille n’est pas un long fleuve tranquille. Le quotidien précise ce vendredi qu’une guerre de clan agite le sommet de la direction du club. « D’un côté, les nombreux cadres mis en place par Tessier, à tous les étages du club, font profil bas, tout comme leur mentor. De l’autre, la méfiance à peine dissimulée du clan Longoria, qui se résume surtout à Marco Otero, directeur du centre de formation, et à Medhi Benatia, le conseiller stratégique fidèle au point de lier son destin à celui de l’Espagnol. En privé, Longoria confesse : « Je sais désormais qui sont mes ennemis au club. Je ne peux plus travailler avec lui (Stéphane Tessier). » »

Longoria vs Tessier ?

Le quotidien sportif explique que Pablo Longoria a remis son nez dans tous les dossiers et bosse comme un forçat depuis plusieurs semaines. Benatia a été choisi par le président espagnol de l’OM, qui garde des relations privilégiées avec le clan McCourt. De son côté Tessier a placé des personnes de confiance dans beaucoup de services du club et dispose de très bons rapports avec les South Winners. Ce jeu de pouvoir peut-il durer longtemps ?



L’Equipe s’etait penché sur son cas et semble avoir dessiné un portrait robot d’un dirigeant dans l’ombre mais qui prend petit à petit le pouvoir. Tessier a tout l’air d’être une pointure en terme administratif et financier « Il n’y a pas beaucoup mieux que lui en France à part peut-être Vincent Ponsot (OL). Tessier est quelqu’un de brillant, il connaît parfaitement tous les mécanismes des transferts, y compris ceux qui sont parfois à la limite », décrit un ancien collaborateur à l’ASSE à L’Equipe.

Tessier, un homme qui aime le pouvoir?

Christophe Galtier de son côté, se rappelle d’un homme qui connaît également le football. Les deux hommes se sont côtoyés à Saint Etienne où le dirigeant l’a impressionné par son dévouement au travail. « Il travaille dix huit heures par jour. Si tu lui demandes quelque chose pour améliorer le club en termes de joueurs ou d’infrastructures, il faut argumenter. Je lui ai dit qu’il fallait prendre Stéphane Ruffier pour nous permettre de franchir un cap, il a usé de plein d’intelligence pour parvenir à le convaincre de nous rejoindre et les président de faire un effort sur ce joueur. Pareil pour Fabien Lemoine. Il nous manquait un milieu. Il me téléphone en pleine nuit pour me dire que Fabien se trouve à Annecy, il va signer en prêt à Evian-TG. Il ajoute ‘On va proposer un achat à Rennes’, et le lendemain Lemoine est venu chez nous », raconte au quotidien sportif l’ancien coach du PSG actuellement au Qatar.

En somme, l’OM semble avoir dans ses rangs un as de l’administratif, qui connaît parfaitement le football. Cependant, il aurait également la réputation d’un homme assoiffé de pouvoir et qui tente peu à peu de mettre ses hommes en place comme avec Grégory La Mela à la communication ou Ludovic Paradinas au centre de formation voire l’avocat Me Olivier Martin, précise L’Equipe. A voir si l’arrivée de Mehdi Benatia pourrait l’éloigner un peu du sportif pour se focaliser sur la pérennisation des comptes de l’OM.