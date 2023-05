OM : Guy Roux rend un bel hommage aux Marseillais et aux Lensois avant le choc !

Légende du football français, Guy Roux était invité sur Europe 1 pour évoquer notamment le choc entre le RC Lens et l’OM ce samedi soir. L’éternel amoureux de l’AJ Auxerre a rendu un bel hommage aux Marseillais et aux Lensois.

L’Olympique de Marseille dispute ce samedi soir un très gros match face au RC Lens pour se disputer la deuxième place de Ligue 1 voire même le titre en voyant la période difficile que vit le PSG. Sur Europe 1, Guy Roux s’est exprimé sur cette rencontre qui l’enthousiasme fortement.

⚔️ #RCLOM : Le vrai champion ? 🗣️Guy Roux : « Le champion c’est le champion. Mais il peut être rattrapé… Et c’est beau ! Tant mieux ! Quand on regarde la qualité football, #Lens et #Marseille honorent le foot français. C’est fait avec du travail. On se lèche les babines ! » pic.twitter.com/VHqdpWpAlp — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) May 5, 2023

Lens et Marseille honorent bien le football français

« Le vrai champion, si c’est Marseille, si c’est lui qui a le plus de points, il ne les a pas trouvé dans une pochette surprise ! Ce sera gagné. Le champion, c’est le champion ! Le PSG peut être rattrapé. Le plus proche c’est l’OM mais il y a aussi Lens. C’est beau. Notre championnat s’est coupé en deux. On a la moitié des clubs qui est devant et l’autre qui ne suit pas et joue son petit championnat pour le maintien. Tant mieux, c’est mieux qu’une incertitude qui nous fait nous ennuyer jusqu’à la fin. Quand on regarde le football, la qualité des joueurs. Cette saison, je regarder Lens avec qui j’ai un petit attachement et Marseille qui m’a invité un jour à voir le match face au PSG, j’ai eu du plaisir à voir ce match. En tout cas Lens et Marseille honorent bien le football français, a déclaré l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre. Ils le mettent au niveau des footballs voisins de grands championnats, au moins autant que l’Italie et l’Allemagne de cette année. C’est fait avec du travail, du bon recrutement, une bonne politique. Tous les deux vont se rencontrer, il faut se lécher les babines ! »

Il faut que Paris perde deux fois, ça fait beaucoup — Di Meco

Malgré ce léger écart entre les deux équipes, Eric Di Meco ne croit pas aux chances de l’OM. « Il reste cinq matchs, avec un déplacement à Lens (samedi), rappelle le consultant dans le Super Mocasto Show. L’équation est simple: pour finir deuxième, il faut avoir un parcours de champion. C’est-à-dire qu’il faut gagner les cinq matchs ou au moins ne pas perdre à Lens et gagner les quatre autres matchs derrière. Donc il n’y a pas à dire: ‘On joue le titre’. Tu es obligé de tout gagner. Après, si Paris perd deux fois… Mais il faut que Paris perde deux fois quand même. Ça fait beaucoup. Arrêtons de faire croire que si tu dis que vas jouer le titre, tu as des chances de le jouer et arrêtons de faire croire que les mecs n’y ont jamais cru, poursuit l’ancien défenseur de l’OM. Ce n’est pas dans les journaux que tu as de l’ambition. C’est dans le vestiaire, dans ton comportement de tous les jours, dans ce que tu fais à l’entraînement. Et si les joueurs de l’OM disent: ‘On joue le titre’ et qu’ils perdent samedi à Lens, on sait qui fera un débat pour les défoncer! »