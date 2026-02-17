OM : Habib Beye attendu sur le banc… un coach prestigieux a été sondé !

Selon RMC Sport, l’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir Habib Beye comme nouvel entraîneur. L’ancien défenseur marseillais serait proche d’une arrivée imminente, sous réserve de validation administrative. En parallèle, le club phocéen aurait exploré d’autres pistes, dont celle de Xabi Alonso.

Habib Beye, arrivée conditionnée par la LFP

D’après les informations de RMC Sport, Frank McCourt, en présence de Medhi Benatia, a confirmé que l’arrivée de Habib Beye était imminente. Cette nomination reste toutefois liée à un passage devant la commission juridique de la LFP. L’objectif est de garantir que le technicien soit pleinement libéré de son contrat avec le Stade Rennais.

Toujours selon RMC Sport, l’ancien consultant et coach n’a pas été difficile à convaincre. Habib Beye, passé par l’OM durant sa carrière de joueur, serait prêt à relever le défi marseillais. Le média précise également que la mission proposée serait initialement de courte durée, un élément qui aurait facilité les discussions entre les différentes parties.

Cette décision s’inscrit dans un contexte sportif particulier pour l’Olympique de Marseille, en quête de stabilité sur le plan technique. Le club cherche à relancer une dynamique en Ligue 1, après une période marquée par des ajustements successifs.

Xabi Alonso, une piste étudiée

RMC Sport indique également que l’OM a exploré d’autres options. Parmi elles figure Xabi Alonso. Le profil de l’entraîneur espagnol aurait été envisagé par la direction marseillaise. Toujours selon RMC Sport, l’instabilité actuelle autour du club n’aurait toutefois pas constitué un environnement suffisamment attractif pour l’ancien entraîneur du Real Madrid. Cette piste ne se serait donc pas concrétisée.

En interne, l’Olympique de Marseille semble désormais concentré sur la finalisation du dossier Habib Beye, dont l’arrivée dépend des validations réglementaires attendues dans les prochains jours.