OM : Habib Beye clarifie son choix Hojbjerg !

Après le succès 3-2 face à Lyon au Vélodrome, l’OM a aussi connu une actualité forte en coulisses. Habib Beye a expliqué en conférence de presse son choix concernant le brassard de capitaine, retiré à Leonardo Balerdi pour être confié à Pierre-Emile Hojbjerg. Une décision assumée, justifiée par l’expérience et l’équilibre du vestiaire marseillais.

Au soir de la victoire en Ligue 1 face à l’OM contre l’Olympique Lyonnais, le sujet du capitanat a occupé une place importante dans les échanges. Habib Beye a tenu à lever toute ambiguïté concernant la situation de Leonardo Balerdi, aligné sans le brassard. Le technicien marseillais a d’abord salué la performance de son défenseur central : “Léo a fait un très bon match. J’aimerais garder la discussion que j’ai eue avec Léo au sujet du capitanat. Je vais expliquer pourquoi je souhaitais le décharger de cette responsabilité.”

Hojbjerg désigné, une question d’expérience

Face aux Gones, le brassard était porté par Pierre-Emile Hojbjerg. Un choix assumé par l’entraîneur olympien. “Je pense que Pierre-Emile aujourd’hui a cette expérience au sein du groupe.”

Habib Beye a insisté sur la richesse du vestiaire marseillais en matière de leadership : “Des capitaines, on en a beaucoup dans ce groupe-là. Je pense à Nayef Aguerd, je pense à Pierre-Emerick Aubameyang, je pense à Benjamin Pavard qui a beaucoup d’expérience.”

Un groupe soudé et un Balerdi salué

Au-delà du brassard, l’entraîneur de l’OM a mis en avant l’état d’esprit collectif. “Le respect qu’il y a entre ces joueurs-là amène justement ces joueurs à considérer que celui qui est capitaine sera là aussi pour aider celui d’à côté.”

Concernant Leonardo Balerdi, le message se veut clair et valorisant : “Je pense que Léo a eu une magnifique attitude vis-à-vis de ça, il a compris ce que je lui ai dit. Ce soir, son match lui donne en tout cas tout le crédit qu’il a montré ici depuis qu’il est à Marseille. C’est un très grand défenseur.”