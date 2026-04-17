OM : Habib Beye confirme 4 absents face à Lorient !

À la veille du déplacement à Lorient pour la 30e journée de Ligue 1, l’OM doit composer avec plusieurs absences importantes. En conférence de presse depuis Marbella, Habib Beye a dressé un état des lieux précis de son effectif. Entre blessures et suspension, le technicien marseillais devra adapter ses choix.

Un effectif de l’OM affaibli en défense

PLUSIEURS ABSENCES “On a des absences de longue durée, pour Kondo, CJ, Nayef. L’opération (d’Aguerd) s’est bien passée mais il y a une inflammation. Mais on ne sait pas la date de son retour dûe à cette inflammation osseuse.” De plus Medina est suspendu pour cette rencontre. pic.twitter.com/oeHOkmahiP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2026



Présent en conférence de presse ce vendredi, Habib Beye a confirmé que l’Olympique de Marseille abordera ce match de Ligue 1 avec un groupe amoindri. Plusieurs joueurs sont indisponibles sur la durée, une situation qui complique la préparation du déplacement à Lorient.

Le coach marseillais a détaillé la situation médicale de son effectif : « On a des absences de longue durée, pour Kondo, CJ, Nayef. L’opération (d’Aguerd) s’est bien passée mais il y a une inflammation. Mais on ne sait pas la date de son retour dûe à cette inflammation osseuse. »

Ces absences viennent fragiliser un secteur défensif déjà sous pression, notamment avec l’indisponibilité prolongée de Nayef Aguerd, dont le retour reste incertain à ce stade.

Medina suspendu, un casse-tête supplémentaire

À ces blessures s’ajoute une suspension importante : celle de Facundo Medina, qui ne sera pas disponible pour cette rencontre. Une absence de plus qui réduit les options de l’OM dans un match crucial pour la suite de la saison en Ligue 1. Emerson pourrait avoir sa chance dans une défense à 5 ou à 4…

Dans ce contexte, Habib Beye devra ajuster son dispositif et compter sur la profondeur de son banc pour rester compétitif face à Lorient. L’état physique du groupe et la gestion des absences seront des éléments déterminants dans la performance marseillaise.

Ce déplacement s’annonce donc délicat pour l’Olympique de Marseille, contraint de composer avec une situation d’effectif tendue à un moment clé du championnat.