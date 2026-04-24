OM : Habib Beye confirme de gros retours et 6 forfaits face à Nice

À deux jours de la réception de l’OGC Nice, l’OM doit composer avec plusieurs absences importantes. Mais le groupe de Habib Beye enregistre aussi des retours qui pourraient peser dans ce choc de Ligue 1.

Des absences notables qui pèsent sur l’OM

Présent en conférence de presse ce vendredi, Habib Beye a dressé un état des lieux précis de son groupe avant OM – OGC Nice. L’entraîneur de Olympique de Marseille devra faire sans plusieurs éléments offensifs et défensifs.

« On remobilise tout le monde mais les choix seront effectués en fonction de la performance. On fera les choix qu’il faut pour être plus performant que contre Lorient. En plus d’Aguerd, Egan-Riley et Kondogbia, Paixao, Gouiri et Nadir seront absents ce dimanche… »

🗣️ 6 absents face à Nice !#Beye : “On remobilise tout le monde mais les choix seront effectués en fonction de la performance. On fera les choix qu’il faut pour être plus performant que contre Lorient. En plus d’Aguerd, Egan-Riley et Kondogbia, Paixao, Gouiri et Nadir seront… pic.twitter.com/BoxdKUArTt — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 24, 2026

Ainsi, Amine Gouiri, Igor Paixao (Paixao) et Bilal Nadir manqueront à l’appel, tout comme Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley et Geoffrey Kondogbia. Une série d’absences qui réduit les options dans plusieurs secteurs du jeu pour le staff marseillais.

Medina et Timber de retour pour relancer la dynamique

Dans ce contexte délicat, l’OM peut toutefois s’appuyer sur deux retours importants. Suspendu lors du dernier match face à Lorient, Facundo Medina est de nouveau disponible. Le défenseur pourrait renforcer un secteur fragilisé par les absences.

Autre bonne nouvelle : le retour de Quinten Timber, qui offre une solution supplémentaire, notamment dans l’animation défensive et la relance.

Après une prestation jugée insuffisante contre Lorient, Habib Beye attend une réaction immédiate de son groupe en Ligue 1. Face à une équipe de OGC Nice toujours compétitive, la capacité de l’Olympique de Marseille à compenser ces absences et à s’appuyer sur ses retours sera déterminante.

Dans un calendrier serré, chaque point compte désormais pour l’OM, qui doit rapidement retrouver de la constance pour rester au contact des places européennes.