OM : Habib Beye détaille sa vision du jeu entre pressing haut et verticalité

Présent en conférence de presse ce vendredi depuis Marbella, Habib Beye a livré une analyse précise de ses principes de jeu. L’ancien défenseur de l’OM a insisté sur l’importance d’une équipe proactive, capable d’imposer du rythme et de la verticalité.

Beye, une philosophie tournée vers l’initiative et le mouvement

« Il faut être capable de fixer l’adversaire et le manipuler dans la profondeur. » Habib Beye pic.twitter.com/DCIXeH4aHD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2026



Depuis Marbella, Habib Beye a clarifié les fondements de son approche tactique, en mettant en avant une volonté forte : construire une équipe capable de dicter le tempo. “Important d’avoir une équipe protagoniste, volonté d’aller chercher haut les adversaires. A l’image du 3e but contre Metz. Une équipe qui avance, parfois se destructure.”

Une déclaration qui s’inscrit dans les tendances actuelles du football moderne, où le pressing haut et la prise de risque sont devenus des standards, y compris au plus haut niveau. Pour illustrer son propos, Habib Beye s’est appuyé sur une référence récente : “J’ai regardé la LDC entre le Bayern et le Real, on a vu un football déstructuré, aec des erreurs et pourtant on parle des deux meilleures équipes.”

Verticalité et équilibre, clés du projet de jeu

Dans son analyse, la notion de verticalité occupe une place centrale. “La verticalité, pour moi c’est par exemple le but de Paixao sur la passe de Greenwood, c’est pouvoir attaquer les esplaces au bon moment. on doit etre capables de le faire en attaque placée.”

Un modèle qui fait écho aux exigences du haut niveau en Ligue 1, notamment pour des clubs comme l’Olympique de Marseille, où la capacité à déséquilibrer rapidement les blocs adverses est déterminante.

Enfin, Habib Beye a insisté sur la dimension tactique et l’adaptabilité : “Je suis satisfait quand on m’interroge sur nos sytèmes de jeu, l’aspect hybride. Fixer l’adversaire dans la largeur et la profondeur, trouver un équilibre.”

Une vision structurée, entre liberté offensive et rigueur collective, qui correspond aux évolutions actuelles du football européen et aux attentes élevées autour de l’OM dans le contexte compétitif de la Ligue 1.