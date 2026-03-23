OM : Habib Beye digère mal l’arbitrage mais pas que…

Battu à domicile par le LOSC (1-2) lors de la 27e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a laissé filer une précieuse occasion de consolider sa position au classement. Au terme d’une rencontre disputée, le coach marseillais Habib Beye a livré une analyse lucide, évoquant à la fois des décisions arbitrales discutables et une baisse de régime inquiétante de son équipe.

Face à une formation lilloise opportuniste, incarnée notamment par Thomas Meunier, décisif sur les deux buts, Marseille n’a pas su capitaliser sur ses temps forts. Malgré une entame prometteuse en seconde période, les Phocéens ont encaissé un but au pire moment, symbole d’un manque d’efficacité mais aussi d’intensité dans les zones décisives.

Dans son analyse d’après-match, Habib Beye est revenu sur plusieurs faits de jeu litigieux, tout en refusant de faire de l’arbitrage une excuse principale. Il a notamment évoqué certaines situations clés de la première période qui auraient pu, selon lui, être interprétées différemment. Mais au-delà de ces décisions, l’entraîneur marseillais a surtout regretté la réaction de ses joueurs après le second but encaissé.

Deux situations en première mi-temps maos aussi un manque d’agressivité…

« Je ne suis jamais pour juger un résultat par rapport à l’arbitrage. Il y a deux moments importants dans cette première période. Le premier, c’est celui avec Ngoy sur Paixao et le pied au niveau du visage, qui, à mon sens, aurait pu être apprécié ou interprété d’une façon différente.

La situation de Mason (Greenwood), la façon dont on me l’explique, on considère qu’il n’y a pas annulation d’une action de but. Moi, je suis plus sur l’intervention de Haraldsson, qui est une intervention agressive, non maîtrisée et violente, tout simplement. Après, je ne suis pas là pour commenter les choix de M. Bastien. C’est à l’appréciation de chacun.

On a deux grosses situations dès l’entame de la deuxième mi-temps, pour marquer le deuxième but. Et c’est vrai que j’ai l’impression qu’on prend ce but sur un temps fort de notre part et c’est ça qui, peut-être, nous met un petit coup derrière la tête.

Il y a eu une forme de résignation et c’est sûr que le deuxième but nous fait très mal. Mais c’est encore une fois un petit manque d’agressivité dans une zone de vérité. C’est dommage, parce que je pense qu’au vu des autres résultats, on avait encore une opportunité ce soir pour creuser l’écart sur nos poursuivants. Et puis surtout pour continuer sur une dynamique positive. Donc on ne va pas tout remettre en question. »

Malgré cette défaite, le technicien marseillais appelle à ne pas céder à la panique. L’OM devra rapidement rebondir pour rester dans la course, alors que la fin de saison s’annonce décisive.