OM : Habib Beye encense Kondogbia, un leader !

À la veille du choc face au LOSC, l’entraîneur de l’OM, Habib Beye, a mis en lumière l’importance de Geoffrey Kondogbia dans son système. Le milieu de terrain s’impose comme un élément clé de l’équilibre marseillais.

Kondogbia, pièce maîtresse du onze de l’OM

Présent en conférence de presse ce vendredi 20 mars 2026, Habib Beye n’a pas tari d’éloges à l’égard de Geoffrey Kondogbia, installé durablement dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille. Le technicien marseillais a insisté sur l’impact du milieu de terrain dans le rendement collectif, à la veille d’un match important face au LOSC en Ligue 1.

« Il met beaucoup d’intensité au quotidien. Sur ses matches il a répondu présent, il a été très performant. Aujourd’hui, il s’entraîne tous les jours à haute intensité. Il n’a pas de volonté de se manager. Il est un leader pour cette équipe. »

Des propos clairs qui confirment le statut pris par l’international centrafricain dans l’entrejeu olympien. Utilisé dans un rôle central, Geoffrey Kondogbia apporte à la fois impact physique, récupération et relance, des qualités essentielles dans l’animation voulue par Habib Beye.

Un enjeu majeur face au LOSC en Ligue 1

Ce match entre l’OM et le LOSC s’inscrit dans un contexte de lutte pour les places européennes en Ligue 1. La régularité de Geoffrey Kondogbia pourrait s’avérer déterminante face à une équipe lilloise réputée pour son intensité au milieu de terrain.

En mettant en avant l’investissement quotidien de son joueur, Habib Beye souligne également l’exigence imposée au groupe marseillais dans cette phase décisive de la saison. La capacité de l’OM à maintenir ce niveau d’engagement sera scrutée de près lors de cette confrontation directe.