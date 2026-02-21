OM : Habib Beye explique ce gros déficit !

L’OM continue d’alimenter les débats autour de son rendement athlétique en Ligue 1. Après Brest-OM, Habib Beye a livré une analyse nuancée sur les données de course. Le technicien insiste sur la nécessité d’interpréter ces chiffres à la lumière du projet de jeu marseillais.

Un volume de course inférieur, mais assumé

Au fil de la saison, l’Olympique de Marseille a rarement rivalisé avec ses adversaires en termes de kilomètres parcourus ou de courses à haute intensité. Une tendance statistique régulièrement commentée, notamment lors des affiches face à des équipes réputées pour leur impact physique comme le Stade Brestois 29.

Présent en zone mixte après la rencontre, Habib Beye n’a pas contesté la réalité des chiffres. « Les stats sont là, c’est vrai que l’OM court moins que ses adversaires, mais on peut les regarder dans un autre sens, celui de la maîtrise. La qualité dans la possession du ballon prouve qu’il y a d’autres talents dans cette équipe », a-t-il confié aux journalistes.

Une lecture qui s’inscrit dans un contexte tactique précis. Cette saison, l’OM cherche avant tout à contrôler le tempo, avec une approche davantage axée sur la possession et la gestion des temps faibles.

Monter en intensité, un axe de progression clair

Si Habib Beye appelle à relativiser l’analyse brute des statistiques physiques, il identifie néanmoins un levier d’amélioration majeur. « C’est une question de projet de jeu, on cherche à être mieux dans les transitions. Un de mes objectifs sera de monter ce niveau d’intensité, notre capacité physique ».

Le constat renvoie à une problématique récurrente observée dans plusieurs rencontres de Ligue 1 : la difficulté de l’OM à enchaîner les efforts explosifs, notamment lors des phases de transition défensive.

Dans un championnat où l’intensité et le volume athlétique pèsent de plus en plus lourd, cette dimension pourrait devenir un facteur déterminant. Sans remettre en cause l’identité technique marseillaise, l’enjeu réside désormais dans la capacité à conjuguer maîtrise du ballon et exigences physiques du haut niveau.