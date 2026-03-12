OM – Habib Beye : “Pavard a fait exactement ce que j’attendais de lui !”

À la veille de la réception de l’AJ Auxerre en Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye, s’est exprimé ce jeudi en conférence de presse. Le technicien marseillais a notamment pris la défense de Benjamin Pavard, saluant la performance du défenseur face à Toulouse et réaffirmant sa confiance pour la suite de la saison.

Habib Beye souligne la prestation de Benjamin Pavard

Présent devant les médias avant le match entre l’OM et l’AJ Auxerre, Habib Beye a évoqué plusieurs situations individuelles au sein de son groupe. Parmi elles, le cas de Benjamin Pavard, régulièrement observé depuis son arrivée et attendu comme un cadre défensif dans l’effectif marseillais.

Le coach olympien a tenu à mettre en avant la prestation du défenseur lors de la dernière rencontre face à Toulouse. « Face à Toulouse, il a été très bon. Très performant dans le décrochage, la lecture du jeu. Il a fait exactement ce que j’attendais de lui. Je veux continuer à lui donner ma confiance dans sa montée en puissance. Benjamin a montré contre Toulouse que c’était quelqu’un de très important pour nous. »

« Face à Toulouse, il a été très bon. Très performant dans le décrochage, la lecture du jeu. Il a fait exactement ce que j'attendais de lui. Je veux continuer à lui donner ma confiance dans sa montée en puissance.



Ces propos s’inscrivent dans la continuité du discours tenu récemment par l’entraîneur marseillais sur le rôle des joueurs expérimentés. En conférence de presse, Habib Beye avait déjà expliqué attendre de Benjamin Pavard qu’il incarne un rôle de leader grâce à son vécu et son expérience au plus haut niveau.

Un rôle attendu dans la défense de l’OM

Arrivé avec un statut important, Benjamin Pavard est attendu comme l’un des piliers défensifs de l’OM pour cette fin de saison. Champion du monde 2018 avec l’équipe de France et passé par le Bayern Munich puis l’Inter Milan, le défenseur possède un profil d’expérience qui doit servir de repère au groupe marseillais.

À l’approche de la réception de l’AJ Auxerre, l’Olympique de Marseille espère poursuivre sa dynamique et rester au contact des équipes de tête. Dans ce contexte, la montée en puissance de Benjamin Pavard pourrait constituer un atout majeur pour stabiliser la défense marseillaise et renforcer l’équilibre de l’équipe.