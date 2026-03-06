OM : Habib Beye pousse Igor Paixao à jouer plus direct vers le but !

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Toulouse pour la 25e journée de Ligue 1, Habib Beye a évoqué en conférence de presse l’évolution du jeu d’Igor Paixao. L’entraîneur marseillais assume encourager un style plus direct et provocateur chez l’ailier brésilien. Un profil qu’il souhaite voir davantage orienté vers le but adverse.

Habib Beye pousse Igor Paixao vers plus de verticalité

Présent face aux médias ce vendredi pour évoquer le déplacement de l’Olympique de Marseille à Toulouse, Habib Beye s’est attardé sur le style de jeu d’Igor Paixao, particulièrement remarqué depuis son arrivée et lors des dernières rencontres.

Le technicien olympien assume clairement les consignes données à son joueur pour accentuer son impact offensif. “A la vue de ses qualités, de ses forces en un contre un, je lui ai dit c’est d’avoir le but adverse comme objectif. Son obssession et son intention cela doit être le but. Il ne doit pas regarder Rulli et ou De Lange et avoir cette verticalité en direction du but adverse. Igor Paixao joue avec du plaisir et il nous apporte beaucoup. On doit avoir cette volonté d’impacter le match et de prendre du plaisir.”

Le message du coach de l’OM est clair : exploiter au maximum la capacité de percussion de l’ailier brésilien. Ses qualités dans le un contre un sont identifiées comme un levier offensif important dans le système marseillais.

Un profil offensif important pour l’OM

Dans ses propos, Habib Beye insiste également sur la notion de plaisir et d’impact dans le jeu offensif. L’entraîneur souhaite voir ses joueurs, et particulièrement Igor Paixao, attaquer le but adverse avec davantage de verticalité et de spontanéité.

L’ailier brésilien s’est déjà illustré cette saison, notamment par ses qualités techniques et sa capacité à éliminer dans les petits espaces. Lors de certaines rencontres récentes, il a montré une capacité à faire basculer le match par ses prises d’initiative et son agressivité offensive.

Dans le contexte du déplacement au Stadium pour TFC – OM, cette capacité à provoquer pourrait s’avérer déterminante face à un adversaire souvent compact défensivement.