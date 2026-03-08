OM : Habib Beye réagit à la banderole des supporters

La tension autour de l’Olympique de Marseille reste palpable malgré la victoire sur la pelouse du Toulouse FC (1-0). Lors de ce déplacement, une partie des supporters marseillais a déployé une banderole particulièrement virulente visant les joueurs : « Vous êtes des merdes ». Un message qui a marqué les esprits au lendemain de l’élimination en Coupe de France.

En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur marseillais Habib Beye a reconnu l’impact de ce type de message tout en assumant la colère du public.

« Ils sont forcément impactés parce qu’ils voient, entendent, vivent tout… mais il faut l’accepter quand on est à Marseille, les supporters ont le droit de s’exprimer ainsi. On l’a vu, on est marqué, mais pour ramener les supporters avec nous, il fallait avoir de la vie, du courage et remporter ce match de la sorte. Peut-être que la déception s’atténuera si on arrive à enchaîner les matches avec ce tempérament. Il reste encore neuf étapes. On voulait s’endormir avec cette place de troisième provisoire. Le travail paie ».

Grâce à ce succès, l’OM se repositionne provisoirement sur le podium de Ligue 1. Une victoire qui pourrait apaiser, au moins temporairement, les tensions avant la prochaine rencontre face à Auxerre. Pour les Marseillais, l’objectif est désormais clair : enchaîner pour faire retomber la pression et reconquérir un public exigeant.