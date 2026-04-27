OM : Habib Beye recadre ses entrants, Abdelli dans le viseur ?

Accroché par Olympique de Marseille face à OGC Nice (1-1), le club phocéen a laissé filer des points précieux dans la course à la Ligue des champions. Une fin de match mal maîtrisée et un penalty concédé dans les derniers instants ont scellé un résultat frustrant au Vélodrome. Après la rencontre, Habib Beye a affiché son agacement, pointant le manque d’impact de certains remplaçants.

Une fin de match fatale pour l’OM

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Dans ce choc de la 31e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille semblait en mesure de sécuriser un succès capital. Mais la gestion des dernières minutes a coûté cher aux Marseillais. Le penalty concédé en fin de rencontre a permis à Nice d’égaliser, sanctionnant une séquence de jeu brouillonne et une perte de contrôle progressive.

Après le coup de sifflet final, Habib Beye n’a pas masqué sa frustration face à ce scénario évitable : « On peut toujours revendiquer, mais quand vous rentrez dans un match comme celui-ci, il faut le faire au niveau (…) sur l’importance du match. Et ça n’a pas été notre cas sur la fin ».

Un message clair sur les exigences du haut niveau, dans un contexte où chaque point compte dans la lutte pour les places européennes.

Himad Abdelli ciblé après une entrée compliquée

En coulisses, selon les informations de RMC Sport, le nom de Himad Abdelli revient avec insistance. Entré en jeu en fin de match, le milieu offensif est impliqué sur l’action menant au penalty niçois, après une perte de balle dans une zone à risque.

Arrivé lors du dernier mercato hivernal, l’ancien joueur d’Angers peine à s’imposer sous le maillot de l’OM. Ses dernières prestations, jugées en deçà des attentes, interrogent sur son adaptation et son rôle dans la rotation marseillaise.

Ce match nul freine les ambitions européennes de l’Olympique de Marseille, qui devra rapidement corriger ces manques de rigueur dans les moments clés pour rester dans la course à la C1.