OM : Habib Beye rend hommage à cet illustre président du club !

Ce jeudi, en conférence de presse de présentation, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye, est revenu sur son retour dans le club phocéen et sur les défis immédiats qui l’attendent avant le déplacement à Brest. Après avoir été officiellement nommé mercredi soir au poste d’entraîneur, il affiche ambition et sérénité pour relancer l’équipe en difficulté.

Un retour chargé d’émotions et d’objectifs

L’OM a officialisé la nomination de Habib Beye, 48 ans, comme nouvel entraîneur ce mercredi 18 février 2026, quelques jours après son départ du Stade Rennais. Il succède à Roberto De Zerbi, parti début février, avec pour mission immédiate de redonner de la confiance à un groupe en pleine crise sportive.

En conférence de presse, Beye a évoqué sa grande fierté de revenir à Marseille, club où il a joué entre 2003 et 2007, tout en appelant à dépasser les émotions pour se concentrer sur le projet sportif : « C’est une grande fierté… mais il faut se détacher des émotions. »

Il a aussi expliqué qu’il ne pensait pas que l’équipe était « malade », mettant l’accent sur la volonté de travail du groupe. Face à la presse, Beye a souligné l’importance de retrouver la confiance collective avant de penser à innover dans le jeu, insistant sur le besoin d’être vertical et dominant.

Hommage à Pape Diouf

Dans son intervention, Habib Beye a cité une phrase de Pape Diouf, ancien président de l’OM, pour souligner la nécessité de garder son calme dans un environnement intense et passionné : « Quand le feu brûle à Marseille, il faut parfois le laisser brûler car il s’éteint tout seul. » Cette référence illustre sa volonté de pacifier un contexte médiatique et sportif tendu.

Le nouvel entraîneur a également évoqué la composition de l’effectif pour le match contre Brest, précisant que le groupe sera presque au complet malgré la suspension de Leonardo Balerdi. Il s’est montré conscient des attentes élevées attachées au poste, affirmant qu’il « sera attendu sur les résultats » tout en respectant les objectifs à long terme du club.

L’OM se déplace vendredi soir à Brest (Ligue 1), dans ce qui constituera le premier rendez-vous officiel de Beye sur le banc marseillais.