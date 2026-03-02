OM : Habib Beye répond avec calme à Paulo Fonseca !

Vainqueur 3-2 au terme d’un match intense, l’Olympique de Marseille a validé un succès important en Ligue 1. Après la rencontre, Habib Beye a réagi aux propos de Paulo Fonseca, qui estimait que la meilleure équipe avait perdu. Une réponse mesurée du technicien marseillais, soucieux d’apaiser la polémique.

Une réponse mesurée après un match accroché

Au coup de sifflet final, la tension était encore palpable. Battu 3-2, Paulo Fonseca a déclaré que la meilleure équipe avait perdu, laissant entendre que son camp méritait davantage. Une analyse à laquelle Habib Beye a répondu sans alimenter la controverse.

« S’il considère qu’il était la meilleure équipe… », a-t-il d’abord lancé. Avant de développer : « On a tous nos sentiments et nos analyses. Bon… S’il considère qu’il était la meilleure équipe, je dis souvent qu’il n’y a pas de hasard dans le foot. Je ne veux pas remettre ce qu’il a dit en question, mais ce que je sais, c’est que c’était un match difficile pour nous. C’était un beau combat, on est très satisfait ce soir en tant que club ».

Le technicien de l’OM a ainsi choisi de rappeler une évidence du haut niveau : le résultat reste la vérité du terrain en Ligue 1, surtout au terme d’un affrontement aussi disputé.

La satisfaction de l’OM après un “beau combat”

Au-delà de l’échange à distance, Habib Beye a insisté sur la physionomie du match. Selon lui, ses joueurs ont dû faire preuve de résilience pour s’imposer dans une rencontre serrée, marquée par des temps forts de part et d’autre.

Le terme de « beau combat » traduit l’intensité d’un duel engagé jusqu’aux dernières minutes. Dans un championnat aussi compétitif que la Ligue 1, ce type de succès peut compter lourd dans la dynamique d’un groupe.

Avec cette victoire 3-2, l’Olympique de Marseille engrange trois points précieux et confirme sa capacité à répondre présent dans les matches à haute tension, tout en laissant la polémique à distance.