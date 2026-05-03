OM : Habib Beye s’offre le pire record depuis 1984 !

L’Olympique de Marseille s’est incliné lourdement sur la pelouse du FC Nantes (0-3), ce samedi lors de la 32e journée de Ligue 1. Un revers qui confirme un début de mandat extrêmement compliqué pour Habib Beye, désormais marqué par une statistique inquiétante.

Un début de mandat historiquement faible

La situation se tend sérieusement pour l’Olympique de Marseille. Avec cette défaite à Nantes (0-3), Habib Beye enregistre une cinquième défaite en dix matches de championnat depuis sa prise de fonction. Un total particulièrement lourd, qui place l’entraîneur marseillais dans une position délicate.

D’un point de vue historique, ce bilan constitue le pire enregistré par un entraîneur de l’OM sur ses dix premières rencontres de Ligue 1 depuis 1984. Seuls trois techniciens ont fait pire dans l’histoire du club : Louis Maurer en 1958, Luis Miro en 1962 et Roland Gransart en 1984, tous avec six défaites.

Depuis cette époque, pas moins de 38 entraîneurs se sont succédé sur le banc marseillais sans afficher un départ aussi compliqué que celui de Habib Beye.

Une série noire confirmée à la Beaujoire

Avant cette lourde défaite face au FC Nantes, l’OM restait déjà sur plusieurs contre-performances marquantes en championnat : à Brest (0-2), contre Lille (1-2), à Monaco (1-2) et à Lorient (0-2). Une dynamique négative à laquelle s’ajoute également l’élimination en quarts de finale de Coupe de France contre Toulouse, après une séance de tirs au but (2-2, 3-4 t.a.b.).

Cette nouvelle contre-performance en Ligue 1 accentue les difficultés sportives de l’Olympique de Marseille, qui peine à trouver de la régularité sous la direction de Habib Beye. Dans un contexte déjà tendu, cette statistique historique vient souligner l’ampleur des défis auxquels fait face le club phocéen en cette fin de saison.