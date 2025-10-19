OM – HAC (6-2) : ce consultant RMC très dur avec Igor Paixão !

L’Olympique de Marseille a confirmé sa superbe dynamique en s’imposant largement face au Havre (6-2) samedi soir au Vélodrome, prenant seul la tête de la Ligue 1. Si les regards se sont logiquement tournés vers Mason Greenwood, auteur d’un quadruplé retentissant, certains joueurs olympiens ont fait l’objet d’analyses plus nuancées.

Invité dans l’After Foot sur RMC Sport, Maxime Chanot a livré un regard critique sur la prestation du Brésilien Igor Paixão, pourtant passeur décisif sur l’un des buts de Greenwood.

« Techniquement et dans ses choix, Paixão a été très mauvais. Il donne en effet cette passe décisive à Greenwood, mais c’est la seule bonne décision qu’il a prise ce soir. »

Le défenseur luxembourgeois a souligné l’irrégularité du joueur de 24 ans, arrivé cet été à Marseille avec une belle cote après ses performances remarquées au Feyenoord.

« Il avait fait deux très bons matchs face à l’Ajax et Metz, mais je le trouve encore en dessous ce soir. Vu le prix de son transfert, j’en attends bien plus », a ajouté Chanot, regrettant un taux de déchet trop important dans le jeu du Brésilien.

Si Paixão s’est montré volontaire et impliqué dans plusieurs actions offensives en première période, son imprécision et certains choix hasardeux ont terni son influence sur le match.

Malgré tout, la dynamique collective de l’OM reste excellente, avec cinq victoires consécutives en Ligue 1, une attaque en pleine confiance et un OM désormais leader du championnat et lancé à pleine vitesse.

