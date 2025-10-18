OM – HAC : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le HAC ce soir à 21h05 au Stade Vélodrome pour le compte de la 8e journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le HAC sera donné ce samedi 18 octobre 2025 à 21h05. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+.

Les onze probables

OM :

De Lange

Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson

O’Riley, Höjbjerg

Greenwood, Gomes, Paixao

Aubameyang

Le Havre :

Diaw

Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui

Touré, Ndiaye

Namli, Kechta, Soumaré

Samatta

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67 394 places).

L’arbitre de ce OM – HAC

Les débats seront dirigés par Bastien Dechepy .

. Il sera assisté par Brice Parinet Le Tellier et Julien Haulbert.

Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Eddy Rosier.

Les deux arbitres assistants vidéo seront Wilfried Bien et Mathieu Grosbost.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse %)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 17°C / ressentie 17°C

– Vent : SE 9km/h

– Taux d’humidité : 80%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – HAC (championnat)

Victoires de l’OM : 22 Matchs nuls : 11 Victoires Rennes : 9

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse : “On peut allonger notre série de victoires en championnat et rester en haut du classement en considérant que le PSG et Strasbourg s’affrontent, tout comme Nice et Lyon. Soit le match est très fermé, soit tu affrontes une équipe qui joue haut et veut garder le ballon. La première mi-temps contre l’Ajax et celle contre Metz sont complètement différentes; On veut aller droit au but si les conditions sont là. Si les positions sont basses, il faut jouer en combinaison, être plus fort au niveau des couloirs. Face à une équipe qui joue haut, c’est plus difficile de sortir mais une fois que tu sors, tu as beaucoup plus d’espace.”

Didier Digard :« L’OM a très peu de failles. Ils sont là où on les attend. On va voir ce que l’on sera capables de produire par rapport à une telle équipe. Cela nous permettra de jauger ce que l’on pourra faire sur cette fin de saison. Il ne faut pas oublier que si l’on veut vivre au moins une bataille pour effectuer une troisième année en Ligue 1, ça passera par des exploits et des bonnes performances. Marseille est l’adversaire idéal pour voir notre marge de progression. »

