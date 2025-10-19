OM – HAC : Digard l’a mauvaise !

Le Havre AC a vécu une soirée cauchemardesque au Vélodrome, battu 6-2 par un OM retrouvé, dans une rencontre marquée par un tournant majeur : un carton rouge et un penalty accordés à Marseille après intervention de la VAR. Mené 0-1, le club phocéen a inversé la tendance avant la pause et déroulé ensuite. En conférence de presse, Didier Digard, visiblement amer, a dénoncé une différence de traitement entre les “petits” et les “grands” clubs du championnat.

Digard amer après l’épisode du penalty : “On ne parle pas avec les petits clubs”

Face aux journalistes, le coach havrais n’a pas mâché ses mots. « Il fallait bien trouver un moyen pour exister et cela a fait un grand changement dans le match. Rien d’étonnant, quand tu es Le Havre », a-t-il déclaré, pointant du doigt la décision arbitrale après la consultation du VAR.

Penalty carton rouge selon vous ?

Selon lui, la main à l’origine du penalty aurait dû être sifflée en dehors de la surface. « Pour vous, la main se situe en dehors de la surface ? Oui. Mais ils vont trouver les images pour prouver que non », a-t-il ajouté avec ironie, avant de concéder que le règlement prévoyait effectivement l’exclusion dans ce type de situation.

Mais au-delà de la décision technique, c’est le traitement réservé à son équipe qui a profondément agacé l’ancien milieu niçois. « On ne parle pas avec les petits clubs. C’est pesant, fatigant », a-t-il lâché, dénonçant un climat qu’il juge injuste.

Malgré la lourdeur du score, Digard a tenu à saluer l’état d’esprit de ses joueurs. « Tant que mes joueurs montrent cet état d’esprit, je vais mourir pour eux avec grand plaisir. Même si cela fait un score lourd. Mérité ou pas n’est pas la question », a-t-il conclu.

Cette sortie, pleine de frustration, souligne une fois de plus le sentiment d’impuissance ressenti par les clubs modestes face aux puissances du championnat. De son côté, l’OM de Roberto De Zerbi continue sa remontée au classement, porté par un attaque en feu et une efficacité retrouvée.