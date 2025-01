OM – HAC : Le onze de De Zerbi avec une grosse surprise !

L’Olympique de Marseille reçoit le Le Havre pour le compte de la 16eme journée de Ligue 1. Voici la compo du coach Roberto De Zerbi.

Rulli est naturellement dans les buts. En défense, Balerdi sera accompagné de Murillo et Cornelius en l’absence de Kondobgia. A droite, le coach fait confiance à Henrique et Merlin en pistons. Concernant le milieu, le duo Nadir / Rongier est titularisé avec Rabiot un peu plus haut tout comme Greenwood. Maupay est seul en pointe.

Rulli

Murillo, Balerdi, Cornelius

Henrique, Rongier, Nadir, Merlin

Greeenwood, Rabiot

Maupay

Le petit Nadir aligné dans le onze ! ✊ #OMHAC la feuille de match 📒 pic.twitter.com/ISlx44fnAd — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) January 5, 2025

L’Arbitre de cet OM – HAC

Thomas Leonard dirigera la rencontre à l’Orange Vélodrome. Il sera assisté le long des lignes de touche par Cyril Mugnier et Cédric Favre. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Aurélien Petit. Les deux arbitres assistants vidéo seront Bastien Dechepy et Ludovic Remy.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 94%)

– Pourcentage de pluie : 20%

– Température 13°C / ressentie 8°C

– Vent : SE 35km/h

– Taux d’humidité : 86%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM HAC EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 20 Match nul : 11 Victoires HAC: 9

Déclarations d’avant-match

De Zerbi : « Je l’ai dit, je le dis et je le redirai. La clé pour moi est de se souvenir du match Marseille-Auxerre (défaite 3-1 au Vélodrome, le 8 novembre). Avant tous nos matches, quand on est dans le bus vers le stade, si on repense à ce Marseille-Auxerre, on ne se trompera pas dans l’attitude, on ne le prendra pas à la légère. Après il y a des adversaires, des faits de jeu, mais dans l’attitude, on ne peut pas se tromper. Après, on peut se rendre un match facile rapidement, comme à Saint-Étienne, et parfois non, c’est la vie. Ce match face au Havre est important pour poursuivre notre redressement à domicile, pour consolider notre seconde place, même si je ne veux pas que l’objectif soit la seconde place. On veut donner de la continuité dans ce qu’on fait, notamment à domicile, dans un match très différent des deux derniers au Vélodrome. »

Digard : « Je ne pense pas qu’on puisse se permettre de choisir nos matchs. Il va falloir réussir à gratter des points dès que ce sera possible. Et ça commence par un match très compliqué contre une équipe en forme, dans un stade fantastique. Il faut être prêts tactiquement et jouer tous nos coups à fond. On sait que parfois, il faut très peu de cartouches pour l’adversaire pour réussir à nous marquer des buts. Donc on ne peut pas tout miser là-dessus et espérer que ça suffise. Il faudra surtout croire en nous et jouer tous nos coups à fond. La confiance y joue beaucoup aussi. «