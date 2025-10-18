OM – HAC : Les Pronos de Nico !

L’OM reprend le chemin de la Ligue 1 ce soir avec la reception du HAC dans un Vélodrome bouillant. Pour ce match de reprise après la trêve internationale d’octobre, je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 8e journée de Ligue 1, l’OM reçoit le HAC au stade Vélodrome. L’équipe normande a commencé la saison par 3 défaites, puis s’est imposé face à Nice avant de concéder 3 matches nuls.

4 absents côté OM !

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi va devoir faire sans Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré, Facundo Medina ni Amine Gouiri. Rulli, Murillo ou encore Balerdi pourrait être économisé suite à leur retour tardif de selection…

Mon prono pour OM – HAC : Aubameyang et Greenwood marquent pour une cote de 4.30 !

Pour ce OM – HAC, je pars sur Aubameyang et Greenwood marquent au moins un but chacun pour une cote de 4.3* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit retrouver sa belle dynamique du mois de septembre face au Havre, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics Marseille – HAC du 18/10/2025 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une victoire de l’OM sur le score de 3-0 est de 6.75* !

Et pour si je devais m’enflammer un peu plus je partirait sur : Aguerd buteur pour une cote de 9.25*

