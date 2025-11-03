OM : Hamed Junior Traoré : motivation intacte, moral en berne !

Recruté avec ambition par l’OM lors du dernier mercato estival, Hamed Junior Traoré n’a toujours pas eu l’occasion de s’imposer sous ses nouvelles couleurs. Arrivé fin août en provenance de Bournemouth, le milieu offensif ivoirien, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, n’a disputé qu’une seule rencontre : la défaite à Lyon (1-0). Depuis, plus rien. Victime d’une blessure musculaire à la cuisse contractée à l’entraînement pendant la trêve internationale de septembre, l’ancien joueur de Sassuolo vit un véritable cauchemar depuis son arrivée sur la Canebière.

Une rechute pour Traoré…

Selon les informations de La Provence, la motivation du joueur reste intacte mais son moral est en berne. Malgré un travail acharné en coulisses, Hamed Junior Traoré ne devrait pas retrouver l’entraînement collectif avant plusieurs semaines. L’infirmerie, devenue son quotidien, l’empêche de montrer son talent et de se faire adopter par le public marseillais, qui n’a pas encore eu l’occasion de le découvrir sous le maillot blanc.

L’attaquant olympien, sur le flanc depuis début septembre, ne retrouvera pas l’entraînement collectif avant quelques semaines

Pourtant, la fin octobre laissait entrevoir un léger mieux. Traoré espérait reprendre avant le déplacement à Lens, voire postuler à une place dans le groupe pour le match à Auxerre, son ancien club. Mais ses plans ont de nouveau été contrariés. « Les choses ne vont pas bien pour lui, il n’est pas encore sur la voie de la guérison. C’est dommage, car c’est un joueur important », a confié Roberto De Zerbi avant le week-end, confirmant la rechute de son joueur.

Entre frustration et motivation ! Retour à la fin du mois ?

Alors que l’Olympique de Marseille souffre sur le plan offensif, notamment avec des absences répétées, Hamed Junior Traoré aurait pu apporter cette touche de créativité qui manque tant au collectif phocéen. Il est déjà forfait pour la réception de l’Atalanta (5 novembre) et celle de Brest (8 novembre). Le staff espère désormais le revoir sur pied après la trêve internationale de novembre, à l’occasion du déplacement à Nice, prévu le 21.

« Il va falloir être patient avec lui », glisse un proche du vestiaire olympien. Mais à force de squatter l’infirmerie, le joueur de 25 ans risque de tomber dans l’oubli. L’OM, lui, attend toujours de découvrir le vrai visage de Hamed Junior Traoré, l’une des recrues les plus prometteuses… mais aussi les plus malchanceuses de l’été.