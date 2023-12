OM : Harit, le 3e homme

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce dimanche soir, l’OM a réalisé un bon coup en s’imposant 2-0 face à Rennes en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Amine Harit lors de ce match.

Gennaro Gattuso avait décidé d’aligner l’équipe type du moment pour l’OM. Excepté Jordan Veretout laissé sur le banc suite à un coup reçu jeudi, Gigot, Lodi et Aubameyang était au rendez-vous. L’OM a rapidement ouvert le score suite à un beau une-deux entre Ndiaye et Harit, le sénégalais est taclé dans la surface et l’arbitre siffle un penalty logique. Comme face à l’Ajax, Aubameyang n’a pas tremblé et a transformé parfaitement d’un contre pied face à Mandanda. Ensuite, l’OM n’a pas eu la maitrise du ballon, Rennes s’est facilement rapproché de la surface olympienne sans pour autant se montrer dangereux. Le match a encore été d’un niveau médiocre, sans rythme. En seconde mi-temps, les marseillais ont plus maitrisé le ballon, Ounahi s’est offert un exploit individuel en slalomant entre les plots rennais pour conclure d’une grosse frappe flottante. A 2-0, Rennes s’est retrouvé à 10, puis l’OM aussi. Finalement, mis à part sur une tête raté de Vitinha qui a obligé Pau Lopez a sortir une claquette, il n’y a pas eu d’occasion vraiment franche pour les rennais. L’OM prend trois points importants sans convaincre…

La note de Amine Harit : 6/10

Son appréciation

Harit, le 3e homme

Aligné dans un rôle de meneur de jeu mais avec des tâches défensives importantes à la récupération, l’international marocain a été le 3e homme du milieu aux côté de Kondogbia et Ounahi. Il est décisif sur l’ouverture du score et sa passe pour Ndiaye, il a souvent tenté de jouer vers l’avant malgré du déchet. Harit doit trouver de la constance dans ses performances, dans un match et au fil des matches…

