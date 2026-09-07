OM : Harit tire la sonnette d’alarme mais affirme que “personne ne triche !”

L’OM a concédé une nouvelle défaite inquiétante ce dimanche face au Paris FC (2-3), en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Amine Harit a reconnu que les Marseillais étaient encore loin de leur meilleur niveau, tout en appelant le groupe à rester uni et à continuer de travailler.

« En ce début de saison, on n’est pas encore au top »

Interrogé au micro de Ligue 1+, le milieu offensif marseillais est revenu sur le scénario du match et sur les difficultés actuelles de l’équipe.

« C’est clair, on prend un but dès le début du match. Derrière, on arrive à revenir, puis on en reprend un deuxième. On fait le plus dur. Je pense qu’en deuxième mi-temps, on a les occasions et ça se joue à des détails. »

Harit a ensuite reconnu que l’OM n’avait pas encore trouvé son rythme de croisière.

« En ce début de saison, on n’est pas encore au top. Personne ne triche. Tout le monde est à 100 %, tout le monde court, mais voilà, il va falloir faire le dos rond, travailler et essayer de renverser la tendance. »

L’OM déjà sous pression

Avec deux défaites en trois journées, Marseille connaît un début de saison compliqué. Au-delà des résultats, les difficultés défensives et le manque de maîtrise dans les moments clés inquiètent.

Le message d’Harit est clair : pas question de chercher des excuses, mais une nécessité de rester soudés pour rapidement inverser la dynamique.