OM : Harit, une belle occasion manquée !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 face à Reims lors du match de la 34e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Amine Harit, titulaire lors de ce match à Reims.

L’Olympique de Marseille devait vraiment gagner son match face à Reims en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Les marseillais devaient conserver les 6 points d’avance sur Monaco et Rennes, et cela n’a pas été simple. Face à un Stade de Reims ultra défensif, avec un gros bloc bas mais aussi des moments de pressing, l’équipe proposée par Jorge Sampaoli a manqué de rythme et de mouvement. Mis à part une frappe lointaine de Milik en début de match, les marseillais se sont procuré très peu d’occasions. La première mi-temps est surtout un enchainement de mauvaises passes et de choix discutables. Le coach argentin a décidé de faire entrer Payet et Gerson dès la seconde mi-temps, ce qui a apporté plus de précision technique et d’avantage de mouvent, une sensation confirmée par l’entrée (tardive) en jeu de Dieng très remuant. Gerson a été tout proche d’ouvrir le score suite à un centre de l’international sénégalais, mais le brésilien a finalement marqué l’unique but du match suite à une passe de Payet. L’ancien joker de Flamengo a mystifié la défense d’un magnifique geste technique et une frappe du droit. Un but splendide et une victoire très importante.

Aligné à gauche mais aussi comme meneur de jeu, Amine Harit a raté l’occasion de briller alors que Gerson et Payet étaient sur le banc…

A lire : Reims – OM (0-1) Sampaoli : « On sait que derrière nous ça pousse fort… »

La note d’Amine Harit : 3/10

Son appréciation FCM

Harit, une belle occasion manquée !

Sans Payet ni Gerson, le milieu marocain avait une belle opportunité de montrer sa capacité à mener le jeu de l’équipe seul. Face à un bloc bas et compact, il a comme beaucoup de ses coéquipiers eu du mal à trouver du rythme et à toucher ses coéquipiers. Harit n’a joué qu’une mi-temps, en étant assez libre dans son positionnement mais trop maladroit dans ses choix. Dommage de ne pas afficher son meilleur niveau alors que Payet et Gerson ont été décisifs dans le second acte.

Les notes des médias

L’Equipe 3/10 Une première période ratée où il a eu du mal à effectuer les bons choix et à se positionner, ce qui a compliqué la tâche de ses coéquipiers notamment à gauche. Maxifoot 3.5/10 Positionné sur le côté gauche pour faire souffler Payet, sur le banc, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a énormément dézoné. Mais malgré cette grande liberté dans ses déplacements, le Marocain a régulièrement manqué de justesse sur le plan technique. Dans la zone de vérité, le joueur prêté par Schalke 04 n’a pas réalisé la moindre différence. Remplacé à la 45e minute par Dimitri Payet (5,5). FootMercato 4/10 Homme en forme depuis quelques semaines avec les Marseillais, Amine Harit n’a pas brillé dans ce match. Assez discret offensivement, il a tenté d’apporter des solutions mais n’a pas semblé très inspiré par la suite. 90Min 4/10 Comme souvent, Amine Harit a mal débuté. Des prises de décisions moyennes et des dribbles mal sentis. Ensuite, l’international marocain a repris le contrôle du jeu plus bas. Peu d’influence sur le jeu de l’OM.

REIMS – OM (0-1) : GERSON le sauveur ! Quel BUT de FOU !!!!

;