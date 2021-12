OM : Henrique, Kamara, Mandanda… Les déclarations de Jorge Sampaoli sur le mercato marseillais !

En conférence de presse ces dernières semaines, Jorge Sampaoli a été questionné à de nombreuses reprises sur le mercato. Le coach argentin l’affirme : il veut des recrues. Voici les déclarations de l’entraîneur en conférence de presse.

Luis Henrique, Kamara, Mandanda… Jorge Sampaoli a été invité à évoquer ses envies et ce qu’il sait sur le mercato hivernal marseillais. En conférence de presse, l’Argentin a également affirmé qu’il souhaitait voir des recrues arriver.

Postes, profils, coûts… Le coach marseillais a envoyé des messages très clairs à la direction de l’Olympique de Marseille et plus précisément à Pablo Longoria ainsi qu’à Frank McCourt, le propriétaire du club.

A LIRE AUSSI : OM : Les tableaux mercato du vendredi 24 décembre 2021

Jordan ou d’autres ont le droit de chercher une porte de sortie

« C’est une situation particulière pour Amavi. Il a eu beaucoup de blessures la saison dernière, on n’a pas vraiment pu l’évoluer. En début de saison il a souffert de notre système, avec trois centraux et un piston, quand on l’a essayé ça ne s’est pas très bien passé. Jordan ou d’autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L’important c’est que le joueur progresse, si on n’y arrive pas peut-être qu’une autre équipe pourra l’y aider. On va voir ce qu’il va se passer avec lui ou d’autres durant le mercato. »Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse

On pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs — Sampaoli

« On pense qu’il y a peut-être quelques corrections à faire. J’en parle avec mon président de la nécessité populaire ici à Marseille, ça fait longtemps que le club n’a pas répondu aux attentes du public. On n’a pas gagné de Coupe de France depuis 1989. Il y a des exigences populaires. Nous sommes arrivés après des incidents assez violents. Je lie ces exigences à mes demandes sur le marché des transferts. Le président a les mêmes intentions mais le budget ne dépend pas de moi. On pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs, sans vous dire à quels postes, pour terminer cet effectif et on pensait le faire en janvier. Mais c’est lié au budget. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)

C’est plus à Mandanda de répondre à ça — Sampaoli

« Il a beaucoup d’années de carrière, il ne m’a rien communiqué et ne m’a pas fait part de ses inquiétudes sur son avenir. C’est plus à lui de répondre à ça. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)

Ses derniers matchs vont le rapprocher du onze — Sampaoli

« L’important est que Luis, comme n’importe quel joueur offensif, parvienne à faire des passes décisives, à marquer des buts. Ils doivent conclure les actions de l’équipe. Il est encore jeune mais ses derniers matchs vont le rapprocher du onze. Il faut qu’on ait une équipe agressive, plus tranchante. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)

Le mercato? Oui nous avons analyser nos besoins — Sampaoli

« On doit être à la hauteur dans ce mercato. Je parle avec le président pour savoir comment on peut améliorer l’effectif, identifier les besoins de l’effectif, tout en prenant en compte nos moyens pour agir sur le marché. On sait qu’il nous faut des joueurs qui viennent apporter un plus mais il faut voir le budget aussi. Il y a ces débats avec les dirigeants au club. On ne doit pas recruter juste pour recruter mais il nous faut des joueurs pour améliorer vraiment l’effectif ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/12/2021)