OM : Hojbjerg emballé par Bennacer… (sans oublier Rongier) !

Avant la reception de l’ASSE ce samedi, le milieu de terrain de l’OM Pierre Emile Hojbjerg a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant match. En français, l’ancien joueur de Tottenham a été interrogé sur son nouveau partenaire Ismaël Bennacer.

Interrogé sur la recrue Ismaël Bennacer et la concurrence avec Valetin Rongier, Hojbjerg a parlé du groupe malgré les qualités individuelles. « Ismaël (Bennacer) est un joueur très doué, de très grande qualité. Il est là depuis peu de temps mais il est motivé et il a l’envie de s’intégrer au groupe. C’est important que les nouveaux joueurs veuillent s’intégrer, apprendre et donner de bonnes valeurs à l’équipe. C’est magnifique quand ça arrive parce que ça rend l’équipe meilleure. C’est un bon gars avec un grand cœur et beaucoup de talent. (…) Chaque joueur a ses qualités et l’équipe a beaucoup de très bons joueurs. C’est important d’avoir des joueurs qui montent le niveau pour améliorer l’équipe. On a Ismaël et Valentin qui font ça et à la fin c’est le coach qui décidera. Mais pendant la semaine, les joueurs vont essayer de faire du mieux possible pour se montrer. Mais c’est important d’avoir des joueurs pour augmenter le niveau. »

🎙️ « Bennacer est un joueur très doué, de très grande qualité »#Hojbjerg : « Ismaël (#Bennacer) est un joueur très doué, de très grande qualité. Il est là depuis peu de temps mais il est motivé et il a l’envie de s’intégrer au groupe. C’est important que les nouveaux joueurs… pic.twitter.com/MMffqg8m18 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 14, 2025