OM : Højbjerg, Harit et Kondogbia… les dernières infos sur les blessés avant d’aller à Troyes !

À quelques jours du déplacement à Troyes, Bruno Genesio commence à y voir plus clair sur l’état de son effectif. Selon les dernières informations de RMC Sport, l’OM récupère plusieurs joueurs importants, mais reste dans l’attente concernant Pierre-Emile Højbjerg, tandis qu’Amine Gouiri continue d’être ménagé.

Højbjerg attendu à Marseille pour de nouveaux examens

La principale inquiétude concerne toujours Pierre-Emile Højbjerg.

Touché avec le Danemark pendant la trêve internationale, le milieu marseillais doit rentrer à Marseille ce mercredi. Selon RMC Sport, des examens complémentaires sont prévus à son retour afin de préciser la nature de sa blessure et la durée éventuelle de son indisponibilité.

Son état est particulièrement surveillé alors que l’OM manque déjà de solutions dans l’entrejeu.

Le point précédent sur Højbjerg, Gouiri, Harit et Kondogbia montrait déjà à quel point Bruno Genesio devait composer avec un groupe fragilisé.

Harit et Kondogbia de retour à l’entraînement collectif

Bonne nouvelle en revanche pour Amine Harit et Geoffrey Kondogbia.

Les deux joueurs ont repris l’entraînement collectif mardi, une première depuis leurs blessures respectives au genou et à la cuisse*.

Leur retour représente une vraie bouffée d’air pour Genesio, surtout à l’approche d’une période très chargée.

Tochukwu Nnadi avait déjà repris plus tôt et avait même retrouvé du temps de jeu lors du match amical perdu face à Montpellier.

Gouiri encore ménagé

Concernant Amine Gouiri, le club reste prudent.

L’attaquant a ressenti une pointe à la cuisse avec la sélection algérienne avant de rentrer à Marseille. Selon RMC Sport, il s’est entraîné à part mardi, le staff ne souhaitant prendre aucun risque avec lui.

Sa présence à Troyes reste donc à surveiller dans les prochains jours.

Abdelli a déjà rejoué avec l’Algérie

Autre éclaircie : Himad Abdelli va nettement mieux.

Touché à la cheville après un coup reçu avec l’Algérie, le milieu a finalement pu reprendre et même être titularisé face au Niger.

Les nouvelles concernant Abdelli s’étaient déjà révélées rassurantes, et sa disponibilité potentielle contre Troyes devient une vraie option pour Genesio.

Cornelius, la mauvaise nouvelle longue durée

Le cas le plus lourd reste celui de Derek Cornelius.

Victime d’une blessure à la hanche avec le Canada, le défenseur ne devrait pas retrouver les terrains avant 2027.

Son absence réduit forcément les possibilités en défense centrale alors que l’OM s’apprête à enchaîner huit matches en moins d’un mois.

Le programme complet est à retrouver dans l’agenda des prochains matches de l’OM.

À quelques jours de Troyes, le bilan est donc mitigé : Harit, Kondogbia et Abdelli sont sur la bonne voie, Gouiri reste ménagé, mais l’incertitude autour d’Højbjerg demeure l’un des principaux dossiers du staff marseillais.