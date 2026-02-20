OM – Hojbjerg : “il ne faut pas parler, et assumer…”

L’Olympique de Marseille a concédé une lourde défaite 2-0 vendredi soir contre le Stade Brestois 29 en Ligue 1 McDonald’s (23e journée), un résultat qui accentue les interrogations autour de la forme actuelle du club phocéen. Après la rencontre, Pierre-Emile Hojbjerg, milieu et capitaine d’OM, a livré une réaction sans détour sur la performance de son équipe.

Brest domine, l’OM manque de réaction

Sur la pelouse du Stade Francis-Le Blé, Brest a surpris l’OM en concrétisant rapidement ses occasions : Ludovic Ajorque a ouvert le score dès la 10ᵉ minute avant de doubler la mise peu après (29ᵉ). Marseille n’a jamais vraiment réussi à inverser la dynamique du match malgré une domination en possession de balle. Une occasion franche en seconde période aurait pu relancer les visiteurs mais Mason Greenwood a vu son penalty repoussé, privant l’OM d’un possible retour.

Ce revers place l’équipe de Roberto De Zerbi dans une position délicate au classement, avec désormais un retard notable sur le podium de Ligue 1, alors que le championnat entre dans sa phase cruciale.

Hojbjerg appelle au travail, pas aux mots

Après la rencontre, Pierre-Emile Hojbjerg a livré une analyse franche sur la performance collective, sans détour ni langue de bois : « Je crois qu’après 20 minutes et 2 buts encaissés on s’est tué le match, il ne faut pas parler et beaucoup travailler. Il faut assumer notre responsabilité. On a eu des occasions pour marquer en seconde période, mais il ne faut pas parler, et assumer car ce n’est pas assez bien ce que l’on fait là… »

🥶 “𝙇𝙖̀ 𝙞𝙡 𝙣𝙚 𝙛𝙖𝙪𝙩 𝙥𝙖𝙨 𝙩𝙧𝙤𝙥 𝙥𝙖𝙧𝙡𝙚𝙧, 𝙛𝙖𝙪𝙩 𝙖𝙨𝙨𝙪𝙢𝙚𝙧” Les mots très durs de Pierre-Emile Højbjerg après la défaite de l’OM ! pic.twitter.com/xOpFc8p7v5 — L1+ (@ligue1plus) February 20, 2026



Cette déclaration, prononcée au micro des médias post-match, reflète l’état d’esprit d’un milieu danois conscient des lacunes affichées par l’OM ce soir-là (citation fournie par l’utilisateur).

Avec ce type de réaction, Hojbjerg, souvent présenté comme l’un des leaders du vestiaire marseillais, met publiquement l’accent sur la nécessité de résultats concrets plutôt que de discours.