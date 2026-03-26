OM : Höjbjerg sous pression, une saison charnière après le départ de Rabiot

Capitaine de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Höjbjerg traverse une période contrastée. Entre responsabilités accrues, critiques internes et contexte instable, le milieu danois joue gros dans les prochaines semaines, en club comme en sélection.

Un équilibre bouleversé depuis le départ de Rabiot

Selon L’Équipe, la deuxième saison de Pierre-Emile Höjbjerg à l’Olympique de Marseille s’inscrit dans un contexte délicat. Le départ inattendu d’Adrien Rabiot dès le mois d’août a marqué un premier tournant majeur dans l’entrejeu marseillais. Privé de son compère, le Danois s’est retrouvé davantage exposé, notamment dans un rôle clé d’organisation.

Sans Adrien Rabiot ni Valentin Rongier, parti à Rennes, Pierre-Emile Höjbjerg a dû assumer une charge tactique importante. Sa gestuelle caractéristique pour replacer ses partenaires dans le système prôné par Roberto De Zerbi a parfois suscité de l’agacement, aussi bien chez certains supporters que dans le vestiaire.

Capitaine sous Habib Beye, un rôle à relancer

Malgré ces tensions, le milieu danois a montré par séquences un regain de forme et d’influence dans le jeu. Des performances intermittentes, mais suffisantes pour convaincre le nouvel entraîneur Habib Beye de lui confier le brassard de capitaine, au détriment de Leonardo Balerdi.

Cette décision illustre la volonté de relancer Pierre-Emile Höjbjerg au cœur du projet marseillais. En première ligne dans un contexte exigeant, le capitaine de l’OM doit désormais répondre présent sur deux fronts : avec Marseille en Ligue 1 et avec la sélection du Danemark, où des échéances importantes se profilent.

Sous contrat jusqu’en 2028, Pierre-Emile Höjbjerg aborde une période charnière. Son rôle, son influence et son avenir à l’Olympique de Marseille dépendront largement de sa capacité à s’imposer durablement dans un collectif en reconstruction.