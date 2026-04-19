OM : humiliation à Lorient, les médias locaux tapent fort !

Après la défaite de l’Olympique de Marseille à Lorient (2-0), les médias locaux expriment une vive colère face à la prestation des Olympiens. Entre critiques sportives et remise en cause de la direction, le climat s’alourdit autour du club phocéen.

Une presse locale accablante après Lorient

La défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du FC Lorient (2-0), lors de la 30e journée de Ligue 1, a provoqué une réaction immédiate et virulente des médias marseillais. Le ton est unanime : inquiétude, colère et incompréhension dominent après une nouvelle contre-performance.

Sur FCMarseille, le constat est sans appel : « Quelle claque, faillite collective ». De son côté, La Provence titre sans détour : « L’OM coule à pic ». Le quotidien régional va plus loin dans son analyse en décrivant un club à la dérive : « Le paquebot, légendaire, n’a plus de cap et envoie des signaux de détresse. Jusqu’où coulera-t-il? À ce rythme, il va devenir une épave que le futur maître à bord, Stéphane Richard, devra restaurer en intégralité ».

Le journal souligne également un problème structurel : « Quoi de plus logique qu’une abdication collective sur le terrain quand l’état-major lui-même est soit démissionnaire, soit intérimaire? », en référence aux départs de Pablo Longoria et à celui annoncé de Medhi Benatia.

Critiques sportives et climat de crise autour de l’OM

Sur le plan sportif, les analyses convergent vers une équipe en grande difficulté. La Marseillaise pointe un manque d’efficacité criant : « aligner les joueurs à vocation offensive est loin d’être une garantie d’efficacité ». Le média insiste sur l’incapacité de l’OM à se montrer dangereux et sur une fragilité défensive persistante.

Les chiffres confirment cette tendance inquiétante : le gardien Geronimo Rulli a déjà encaissé 25 buts en championnat en 2026, un total parmi les plus élevés de Ligue 1.

Dans ce contexte, l’entraîneur Habib Beye est directement visé, tout comme les joueurs. Sur BFM Marseille Provence, la colère des supporters reflète celle des observateurs : “On voit que l’équipe est vraiment perdue. On ne propose rien. Habib Beye, il devrait retourner sur Canal + ou faire autre chose. Ce n’est pas un entraîneur pour l’OM, c’est impossible.”

Enfin, La Provence questionne également l’efficacité des choix récents, notamment le stage à Marbella : « Si quelqu’un peut nous expliquer l’utilité d’un stage dit ‘de cohésion’ à Marbella, il est le bienvenu. Surtout quand on voit la capitulation à Lorient ».

La pression s’intensifie donc autour de l’Olympique de Marseille, à la fois sur le terrain et en dehors, dans un contexte de fin de saison particulièrement tendu.