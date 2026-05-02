OM : humiliation à Nantes, Habib Beye charge ses joueurs !

L’Olympique de Marseille a sombré sur la pelouse du FC Nantes (0-3) lors de la 32e journée de Ligue 1. Après cette lourde défaite, Habib Beye a livré une analyse sans concession, pointant directement la responsabilité de son groupe.

Une prestation indigne pour l’OM

Ce samedi, l’OM a signé l’une de ses performances les plus inquiétantes des dernières saisons en s’inclinant lourdement à Nantes. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Marseillais n’ont jamais semblé en mesure de rivaliser.

Face aux caméras de Ligue 1+, Habib Beye n’a pas cherché à masquer son agacement : « C’est une analyse compliquée aujourd’hui. Il n’y a pas d’analyse parce qu’il n’y a pas de match de notre part. Aujourd’hui, on était vides. J’ai dit ce que j’avais à leur dire dans le vestiaire. La réalité de ce match, on n’a pas été capables de donner quoi que ce soit ».

Depuis son arrivée, le technicien affiche une moyenne de 1,30 point par match. Un rendement insuffisant pour un club qui visait le haut du classement : passé de la 4e à la 7e place, l’Olympique de Marseille n’a pris que 13 points en dix rencontres.

Habib Beye assume mais recadre son groupe

Lucide sur la situation, Habib Beye a également reconnu ses propres responsabilités tout en dressant un constat sévère sur le niveau actuel de son équipe : « Aujourd’hui, cette place de Ligue des champions est très éloignée de ce qu’on produit maintenant. On ne peut pas espérer aller en Ligue des champions avec une telle production. Aujourd’hui, on n’a rien montré mentalement. J’aurais pu sortir 90 % de mon équipe à la mi-temps ».

L’entraîneur marseillais insiste aussi sur son devoir d’introspection : « On pensait qu’on était capable de redresser la situation, ça n’a pas été le cas. A moi de me remettre en question. Mon avenir n’a pas d’importance. Quand vous êtes coach de l’OM, vous devez gagner des matchs, être performant. Aujourd’hui, je ne l’ai pas été. »

Mais le message le plus fort reste adressé à ses joueurs : « On est très surpris de la prestation, c’est ce qui est très difficile à accepter. Ce que je leur ai dit, c’est que cette fois, je ne pouvais pas les protéger. Sinon je passais pour un menteur. A la mi-temps je peux sortir 80 % de l’effectif. Mettre des jeunes, ce n’est pas leur rendre service. Voir ce visage est très difficile à accepter. Cette prestation est très perturbante. »

Malgré la crise sportive, Habib Beye exclut toute démission : « La démission ? Non, on abandonne. Jamais je ne démissionnerai. Si je suis le problème, ce n’est pas à moi de le décider. Moi, je me battrai jusqu’au bout. Jamais je ne me cacherai. C’est difficile de protéger tout le monde. »

Une sortie forte qui illustre la tension actuelle autour de l’OM, en pleine perte de vitesse dans ce sprint final de Ligue 1.