OM : humilié à Nantes, il y a aussi eu des incidents entre dirigeants…

L’Olympique de Marseille a sombré sur la pelouse du FC Nantes (3-0) lors de la 32e journée de Ligue 1. Au-delà de la lourde défaite sportive, la rencontre a été marquée par de nouveaux incidents en tribune présidentielle, révélateurs des tensions persistantes entre les deux clubs.

Une déroute sportive pour l’OM à Nantes

Sur le terrain, l’Olympique de Marseille n’a jamais trouvé la solution face à des Canaris dominateurs. Le FC Nantes s’est imposé logiquement grâce aux buts d’Ignatius Ganago, Rémy Cabella et Matthis Abline.

Dominés dans l’intensité et en difficulté défensivement, les Marseillais ont concédé une défaite nette (3-0), confirmant leurs difficultés à l’extérieur dans cette phase décisive de la saison de Ligue 1. Ce revers pourrait peser lourd dans la course aux places européennes.

Incident en tribune présidentielle : tensions confirmées

Mais l’un des faits marquants de la soirée s’est déroulé en coulisses. Selon L’Équipe, les dirigeants marseillais – Medhi Benatia, Alban Juster et Benjamin Arnaud – n’ont pas été installés aux côtés du président nantais Waldemar Kita en tribune officielle, contrairement au protocole habituel.

Cette décision, attribuée à Waldemar Kita, s’inscrit dans un climat de tensions anciennes entre les deux directions. Malgré une tentative de médiation menée par Alban Juster et une demande d’explications adressée à Medhi Benatia, la situation n’a pas évolué. Les représentants de l’OM ont finalement quitté la tribune présidentielle pour suivre la fin du match depuis une loge.

🚨 𝗔𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗚𝗟𝗔𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟’𝗢𝗠 𝗘𝗧 𝗪𝗔𝗟𝗗𝗘𝗠𝗔𝗥 𝗞𝗜𝗧𝗔 🥶 Vexé d’avoir été snobé par Pablo Longoria et Medhi Benatia au Vélodrome en début d’année, Waldemar Kita avait promis une réception hostile à la Beaujoire 💥 Chose promise, chose due. Le… pic.twitter.com/y1PnKW1z1n — Lives Foot (@livesfoot) May 4, 2026

Un conflit durable entre Nantes et Marseille

Cet épisode s’ajoute à une série de désaccords récents entre les deux clubs. Les relations s’étaient déjà dégradées après des accusations de « corruption » évoquées à Auxerre ainsi que lors du dossier Matthis Abline au mercato estival.

Ce nouvel incident confirme une fracture durable entre les états-majors de l’Olympique de Marseille et du FC Nantes, dans un contexte où les enjeux sportifs restent pourtant majeurs en cette fin de saison de Ligue 1.