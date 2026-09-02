OM : Ibrahim Gomis bientôt numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens ?

Contraint par sa situation financière et l’impossibilité d’augmenter sa masse salariale, l’Olympique de Marseille pourrait être amené à trouver des solutions en interne. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, le jeune Ibrahim Gomis est aujourd’hui poussé pour devenir le gardien numéro 2 de l’OM derrière le titulaire.

« Ça pousse fort fort » pour Ibrahim Gomis

Ce mercredi, Mohamed Toubache-Ter a révélé qu’une promotion du jeune portier marseillais était sérieusement envisagée.

« Ça pousse fort fort pour placer Ibrahim Gomis en numéro 2 dans les buts de l’Olympique de Marseille !! »

Une possibilité qui s’inscrit directement dans le contexte économique actuel de l’OM. Le mercato français est fermé et, surtout, le club ne dispose pas de marge pour augmenter sa masse salariale. La piste d’un gardien libre apparaît donc particulièrement compliquée.

Marseille pourrait ainsi privilégier une solution déjà présente au club pour houer les doublures de De Lange !

Qui est Ibrahim Gomis ?

Âgé de 21 ans, Ibrahim Gomis est né le 20 mars 2005 à Perpignan. Le gardien franco-marocain mesure 2 mètres et évolue actuellement avec l’équipe réserve de l’OM. Il est sous contrat à Marseille jusqu’en juin 2028.

Avant de rejoindre l’OM, Gomis est passé par Thonon Évian, puis par le centre de formation de Dijon. Il avait rejoint le DFCO après avoir notamment été désigné meilleur gardien d’un tournoi dans les catégories de jeunes.

L’OM l’avait ensuite intégré à son centre de formation avant de l’installer progressivement avec sa réserve. Le club le fait toujours apparaître parmi les gardiens de son groupe Pro 2 pour la saison 2026-2027.

Gomis possède également une expérience internationale chez les jeunes puisqu’il a été champion du monde U20 avec le Maroc.

Dans un OM désormais obligé de davantage s’appuyer sur ses ressources internes, cette promotion constituerait un symbole fort : plutôt que recruter une doublure expérimentée, Marseille pourrait confier directement le rôle de numéro 2 à l’un de ses jeunes gardiens.