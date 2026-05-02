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OM : Igor Paixão l’avoue, “c’est triste…”

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille a lourdement chuté face au FC Nantes (0-3) en Ligue 1. Après la rencontre, Igor Paixão a reconnu la supériorité adverse tout en appelant à une réaction.

 

Igor Paixão reconnaît les limites de l’OM

 

Comme l’ensemble de l’OM, Igor Paixão n’a pas pesé face à Nantes lors de cette 32e journée. L’attaquant marseillais a dressé un constat lucide au micro de Ligue 1+ : « Cela a été vraiment un match difficile, on a subi beaucoup d’occasions, après on doit quand même faire un meilleur match. C’est triste, mais on doit y croire jusqu’au bout, il faut tout donner et se battre pour penser à la suite ». 

 

Une réaction mesurée mais révélatrice des difficultés actuelles de l’Olympique de Marseille, en perte de repères dans cette fin de saison de Ligue 1.

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