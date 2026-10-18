OM : Igor Paixão retrouve enfin le sourire et soulage Bruno Genesio !

Igor Paixão a retrouvé le chemin des filets avec l’Olympique de Marseille à Angers. Son but, inscrit à la 85e minute, a parachevé le succès olympien (2-5). Bruno Genesio s’est réjoui de cette réalisation, importante pour la confiance de son attaquant.

Igor Paixão débloque son compteur à Angers

Titularisé sur le côté gauche de l’attaque marseillaise face au SCO, Igor Paixão a mis fin à une période de disette qui durait depuis le début de l’exercice 2026/2027. Muet et sans passe décisive lors de ses sept premières apparitions toutes compétitions confondues, le Brésilien a inscrit le cinquième but de l’OM en fin de rencontre. Sa célébration, durant laquelle il a mimé le geste de s’essuyer, témoigne de la difficulté mentale traversée par l’ailier de 26 ans.

Bruno Genesio a maintenu sa confiance

Après la colère affichée à Troyes à la suite de son remplacement, Igor Paixão a reçu le soutien constant de Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais avait déjà appelé son joueur à retrouver ses sensations offensives avant le revers contre l’Olympiakos en Ligue Europa.

« C’est dans ces moments qu’il a besoin de notre soutien, de notre aide, pour retrouver ses sensations offensives »

Un choix assumé jusqu’au coup de sifflet final

À Angers, le technicien a choisi de conserver Igor Paixão sur la pelouse jusqu’à la fin du match. Bruno Genesio estimait qu’une occasion pouvait se présenter lorsque l’adversaire se livrerait davantage. Le pari a été récompensé par le but du Brésilien, également impliqué dans les tâches défensives et les prises de risque offensives.

« Ce qui est très important, ce sont les buts de tous nos joueurs offensifs et notamment d’Igor, qui en avait vraiment besoin pour retrouver de la confiance. Je vais vous faire une confidence. On l’a laissé jusqu’à la fin parce qu’on sait qu’en fin de match, il y a souvent des occasions, surtout quand l’adversaire doit se livrer. On s’est dit qu’il fallait le garder sur la pelouse, parce qu’il aurait une opportunité pour marquer. C’est bien, c’est important pour le mental des attaquants. Mais en dehors de son but, il a fait beaucoup de courses défensives et offensives et des prises de risques, qui ont été récompensées à la fin. »

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