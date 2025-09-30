OM – Igor Paixão savoure son doublé face à l’Ajax : « incroyable de voir le Vélodrome comme ça »

L’Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa campagne européenne avec une large victoire face à l’Ajax Amsterdam (4-0) au Stade Vélodrome, mardi soir. Un succès net et sans bavure, marqué par le doublé de l’attaquant brésilien Igor Paixão, étincelant devant son public. L’ancien joueur du SC Coritiba a brillé et n’a pas caché sa joie au micro de Canal+ après la rencontre.

« Je suis très heureux. Grâce à Dieu, j’ai pu marquer ces deux buts. Cette équipe est vraiment très qualitative, on a donné un grand spectacle aujourd’hui (ce mardi). Mon père et ma famille étaient présents, c’est incroyable de voir le Vélodrome comme ça. C’est vraiment très gratifiant, ce match. J’ai confiance en cette équipe, et en cet entraîneur qui nous soutient et nous emmène avec lui. On sait que c’est une compétition difficile, mais je sens que cette équipe est prête pour aller loin », a déclaré l’attaquant.

Un doublé qui change tout pour l’OM

Ce doublé d’Igor Paixão n’a pas seulement offert les trois points à l’OM, il a aussi confirmé l’efficacité offensive retrouvée de l’équipe de Roberto De Zerbi. Le Vélodrome, en ébullition, a vécu une soirée européenne marquée par l’intensité et la détermination d’un collectif en confiance.

La prestation de l’international brésilien symbolise la montée en puissance de l’Olympique de Marseille, qui a su répondre présent dans une rencontre à enjeu. L’attaque phocéenne, souvent critiquée ces dernières semaines, a cette fois affiché une efficacité redoutable.

Avec cette victoire, l’OM envoie un signal fort à ses concurrents. Les Marseillais affichent leurs ambitions et confirment qu’ils comptent bien jouer les premiers rôles dans cette compétition européenne. Pour Igor Paixão, la soirée restera inoubliable, marquée par la présence de sa famille dans les tribunes et par la communion avec le public marseillais.

Ce succès éclatant contre l’Ajax Amsterdam constitue une étape importante dans la saison olympienne. Désormais, les regards se tournent vers les prochaines échéances, avec la volonté de prolonger cette dynamique et de confirmer que l’OM est bel et bien armé pour aller loin.