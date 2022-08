OM : Igor Tudor décide de mettre Payet sur le banc face à Reims?

C’est la bombe de ce dimanche soir ! Igor Tudor serait prêt à mettre Dimitri Payet sur le banc pour le premier match de la saison de Ligue 1 face à Reims.

L’Olympique de Marseille va disputer son premier match de la saison de Ligue 1 face au Stade de Reims ce dimanche soir. Pour cette rencontre spéciale au Vélodrome, Igor Tudor va faire sa première apparition sur le banc en championnat.

Le coach croate aurait pris une grande décision pour son premier onze de la saison. Selon L’Equipe, il aurait choisi de mettre Dimitri Payet sur le banc alors que le numéro 10 est le capitaine de l’OM et qu’il a débuté toutes les rencontres amicales. Ünder est préféré au Réunionnais pour accompagner Gerson et Milik. En tant que capitaine, Tudor aurait confié le brassard à Valentin Rongier qui évoluera au milieu de terrain.

Voici le onze de départ de l’OM d’après les informations du quotidien sportif face à Reims :

« On a bien travaillé, je m’entends très bien avec les joueurs. La préparation a été courte. Quatre ou cinq joueurs sont arrivés en retard, je n’ai travaillé que deux ou trois semaines avec certains d’entre eux. Ça fait 10 ans que j’entraîne. Il y a toujours une différence entre la préparation et les matchs officiels. Mon style est très différent de l’entraîneur précédent. On peut gagner de plein de manières différentes. Il faudra du temps pour s’habituer au niveau style, mais on a eu une bonne semaine de préparation. » Igor Tudor – Source: Conférence de Presse (05/08/2022)

« Physiquement comme mentalement, les joueurs sont prêts ! Nous nous devons d’être ambitieux pour ce premier match et l’objectif est de rendre la meilleure copie possible pour marquer nos premiers points dès dimanche (…) Nous avons réalisé de belles performances pendant la pré-saison et c’est à nous de tout mettre en oeuvre pour continuer comme ça. Ce que je veux voir dimanche, c’est une équipe compétitive qui se bat pour la gagne ! C’est toujours mieux de commencer par une victoire » Oscar Garcia– Source : Conférence de presse (05/08/2022)