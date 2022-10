OM : Igor Tudor fait une grosse annonce sur le onze face au Sporting !

En conférence de presse ce lundi avant la rencontre face au Sporting au Vélodrome, Igor Tudor a fait une grosse annonce : Kolasinac ne sera pas de retour mais Nuno Tavares pourrait être titulaire après son absence face à Angers.

Absent face à Angers, Nuno Tavares a beaucoup manqué aux Marseillais. D’après les déclarations du coach, le latéral gauche portugais devrait faire son retour mais Kolasinac n’est pas encore remis. Il devrait être absent pour 3 semaines.

« Mbemba ne jouera pas demain. (rires) Les joueurs vont devoir être concentrés, même sans les supporters. On va tout faire pour les rendre heureux, même derrière leur écran.(…) Kolasinac devrait être absents pendant 3 semaines. Tout le reste du groupe devrait être là » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (03/10/22)

« Contre Tottenham, on a joué, on a fait une erreur. Ca a couté une grande chose pour l’équipe mais demain, on ne fera pas l’erreur. Dans la vie, quand on fait une erreur, on apprend. Dans ce jeu, on apprend chaque jour. Je pensais pas prendre de carton rouge mais ça arrive. Pour moi, c’est déjà passé. Chaque joueur sait que ce match est très important pour nous » Chancel Mbemba – Source : Conférence de presse (03/10/22)

