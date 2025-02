OM : « Il a ma confiance totale », De Zerbi rassure ce joueur !

En conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Auxerre, Roberto De Zerbi a rassuré Quentin Merlin sur sa position dans la hiérarchie des pistons gauche.

Piston gauche titulaire depuis le début de la saison à l’OM, Quentin Merlin a vu arriver cet hiver Amar Dedic, jeune bosnien plein de qualité et d’envie. L’ancien nantais semble avoir déçu les supporters lors des derniers matchs, notamment par son inefficacité offensive. Pourtant, Roberto De Zerbi a tenu à calmer les choses et à dire le bien qu’il pensait de son joueur.

« Dans les premiers 70 mètres, c’est un joueur extraordinaire. Il a la technique d’un milieu de terrain. En phase défensive, il a beaucoup progressé. Il faut juste qu’il améliore ses 20 derniers mètres, dans les passes décisives, les frappes, la conclusion. Il a ma confiance totale et celle de ses coéquipiers », a déclaré le coach en conférence de presse avant le déplacement à Auxerre ce samedi soir.

Ce vendredi le défenseur Roberto De Zerbi était en conférence de presse avant le déplacement à Auxerre. Voici cette intervention résumée en 5 points :

Amine Gouiri et le rôle de numéro 9 : De Zerbi compare Gouiri à Gonzalo Higuain, soulignant qu’il doit travailler sur sa confiance en lui pour exploiter pleinement ses qualités et jouer comme un véritable numéro 9.

🎙️ « Gouiri a tout, vraiment, pour pouvoir être un des plus grands avants-centres d’Europe… Il me rappelle Gonzalo #Higuain« #DeZerbi : « #Gouiri doit travailler sur son estime de soi. Lui n’est pas entièrement conscient de sa force et ses qualités. J’essaye de m’en occuper. Il… pic.twitter.com/NQ2KhjKdBZ

