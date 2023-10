OM : Il explique pourquoi Mbemba n’y arrive plus !

Synonyme de la faillite des cadres à l’OM, Chancel Mbemba est en difficulté cette saison. Interrogé par la Provence, l’ancien milieu de terrain Edouard Cissé a donné son avis sur la baisse de régime du défenseur.

Impérial la saison dernière au point de faire oublier le départ de Saliba, Chancel Mbemba n’a plus du tout le même rendement cette saison. Dans La Provence, Edouard Cissé explique cette baisse de niveau par le changement de système et la faillite collective de l’équipe: « Toutes ses habitudes ont été bouleversées cet été. Avant, il était dans une défense à trois avec marquage individuel. Il chassait l’adversaire et attaquait avec talent. Maintenant, on lui demande d’être beaucoup plus sage et concentré. Quand tu dois changer ta manière de réfléchir, d’interagir avec tes partenaires, tu as besoin d’un cadre positif. Or, ce n’est pas du tout le cas, car le collectif et lui manquent totalement de confiance. »

Mbemba était dans une défense à trois avec marquage individuel

Après la raclée 4-0 reçu au Parc des Princes en clôture de la 6e journée de Ligue 1. En zone mixte, Chancel Mbemba avait souligné le manque de caractère de son équipe mais appelle à la cohésion dans un club sous tension.

Chancel Mbemba s’est exprimé après le match en zone mixte. « On a manqué de caractère. On va se remettre à travailler pour mouiller notre maillot. On n’a pas respecté le club. On va continuer à travailler pour le prochain match (à Monaco). Je le répète, on a manqué de caractère, précise le défenseur central. On a fait notre boulot sur le terrain. Il faut rester uni. On a besoin de tout le monde, la famille doit rester unie, c’est la force des Marseillais. Aujourd’hui ça n’a pas marché, on a six jours pour travailler et aller chercher les trois points à Monaco. »