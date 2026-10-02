OM : « Il faut arrêter »… De Bono s’agace de la manière dont Marseille vend ses jeunes

Jean-Charles De Bono a poussé un coup de gueule sur le plateau de Débat Foot Marseille au sujet de la gestion des jeunes talents. L’ancien joueur de l’OM a notamment pris l’exemple de Darryl Bakola, vendu à Sassuolo pour environ 10 millions d’euros avant de voir sa valeur exploser quelques mois plus tard. Pour lui, Marseille vend trop vite et surtout au mauvais moment.





« Bakola… aujourd’hui, on parle de 30 à 50 M€ »

Le cas de Darryl Bakola a particulièrement fait réagir Jean-Charles De Bono.

Le jeune milieu avait quitté Marseille pour Sassuolo contre environ 10 M€, plus des bonus. Depuis, il s’est imposé progressivement en Serie A et plusieurs grands clubs européens suivraient son évolution. Sa valeur serait désormais estimée autour de 30 M€, soit environ trois fois son prix de départ.

Sur le plateau de DFM, De Bono n’a pas caché son agacement.

« Quand ils flambent ailleurs, moi j’ai juste un nom à citer : Bakola. Il y a une longue liste de joueurs qu’on a vendus. Entre 30 et 50 millions, ils en parlent en Angleterre aujourd’hui. Nous, qu’est-ce qu’on a fait ? Vas-y vite, hein petit, vas-y vite… 10 millions, il faut que tu te casses. 50 millions aujourd’hui. Allez, on va dire 40 millions. Il faut arrêter quand même. »

Une sortie qui résume parfaitement son reproche : l’OM valorise insuffisamment ses jeunes avant de les laisser partir.

« L’OM vend très mal »

De Bono ne s’arrête pas au seul cas Bakola. Pour lui, le problème est plus global et concerne la stratégie de vente du club.

« Mais ça, c’est un problème. Il faut arrêter. L’OM vend très mal. Et vend souvent au mauvais moment. Ça aussi, on peut le dire. »

Le constat est d’autant plus frustrant que Bakola commence à confirmer tout le potentiel entrevu à Marseille. FCM avait déjà souligné sa progression rapide à Sassuolo après son départ.

L’ancien Marseillais estime donc que le club aurait tout intérêt à conserver davantage ses jeunes, leur donner du temps de jeu et augmenter leur valeur sportive avant de négocier un transfert.

Un sujet qui dépasse le seul dossier Bakola

Le départ de Bakola s’inscrivait pourtant dans un contexte économique précis, avec un besoin de recettes immédiates et un temps de jeu limité en équipe première.

Mais quelques mois plus tard, son évolution en Italie relance forcément le débat sur la capacité de l’OM à faire émerger puis valoriser ses meilleurs éléments. Bakola avait lui-même expliqué les raisons de son choix de rejoindre Sassuolo.