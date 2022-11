OM : « Il faut laisser Payet (titulaire) même s’il n’est pas bon un ou deux matchs… »

Adil Rami est toujours en activité même s’il a déjà débuté sa reconversion en tant que consultant. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille juge son ancien club à l’heure actuelle…

Et notamment la situation très particulière de Dimitri Payet.

« Payet est un joueur qui peut porter cette équipe. Mais aujourd’hui il a besoin d’enchaîner pour être bon. Oui, il doit se préparer physiquement, athlétiquement. Mais il faut le laisser même s’il n’est pas bon un ou deux matchs. Ça doit être la force de l’entraîneur de connaître Payet et de savoir que c’est quand il enchaîne qu’il est le meilleur. Avec la blessure d’Harit, malheureusement, Dim’ doit en profiter pour retrouver du temps de jeu. Dim’ à 100%, c’est le moteur de cette équipe, c’est le moteur de l’OM » Adil Rami – Source : La Provence

En tout cas, ce qui est certain, c’est le champion du monde 2018 n’a toujours pas pardonné à Jacques-Henri Eyraud…

« Je n’associerai jamais Jacques-Henri Eyraud à l’OM, c’est comme ça. Je déteste cet homme-là depuis très longtemps, je suis content de voir que c’est pareil pour le peuple marseillais. Cette affaire a été pour moi une injustice, c’était méchant. Mon histoire était super facile, je lui avait dit « Si vous n’êtes pas content, on en discute et je pars« . C’est à partir de ce moment-là qu’ il a tout fait pour me faire du mal. Je trouve que ce n’est pas cool. » Adil Rami – Source : La Provence

Quand Eyraud se faisait chambrer dans la rue par un supporter

Comme le dit Adil Rami, Jacques Henri Eyraud n’a vraiment pas laissé une trace positive dans les esprits olympiens. Un supporters marseillais n’a pas manqué de lui rappeler lorsqu’il l’a croisé dans la rue : « Heureusement qu’il y a Longoria quand même hein ? lui a-t-il lancé. Heureusement, c’est mieux sans vous ». JHE n’a pas manqué l’occasion de lui répondre : « C’est bien hein ? Je l’ai bien recruté » ironise-t-il. La vidéo de cette scène postée sur Twitter de cette scène a immédiatement été virale… Voir en images ci-dessous :