OM : « Il faut qu’il soit un peu moins paresseux », le message envoyé par Gattuso !

En conférence de presse ce vendredi, Gennaro Gattuso s’est exprimé sur le retour de Luis Henrique. Le coach italien reproche un manque d’activité défensive au jeune brésilien.

De retour de prêt de Botafogo, Luis Henrique est dans l’effectif marseillais mais pourrait quitter le club si une offre convenable arrive sur la table de Pablo Longoria. Gennaro Gattuso s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse. Le coach lui reproche notamment de ne pas assez revenir défensivement bien qu’il lui reconnaisse des qualités.

Je ne sais pas ce qu’il se passera dans le futur — Gattuso

« Luis Henrique, je le connaissais un peu. J’ai étudié ses caractéristiques. Il est arrivé avec beaucoup d’humilité. Il peut encore progresser au niveau des transitions défensives, il a des qualités. Je ne sais pas ce qu’il se passera dans le futur. Il faut qu’il soit un peu moins paresseux mais il a de la qualité », a expliqué Gennaro Gattuso en conférence de presse ce vendredi.

Trois clubs brésiliens pistent Luis Henrique

L’ailier de 22 ans ne s’est pas imposé au Brésil avec seulement 6 buts inscrits en 59 matchs. Selon La Provence, la direction olympienne ne ferme aucune porte : le prêter, le vendre ou encore le conserver en raison de la CAN où le club phocéen risque de perdre plusieurs éléments offensifs (Harit, Sarr, Ndiaye)

D’après L’Équipe, Pablo Longoria ne devrait toutefois pas retenir son joueur si un club débarque avec une proposition comprise entre 6 et 7 millions d’euros. Le quotidien sportif affirme également que l’Atlético Mineiro, Cruzeiro et le Red Bull Bragantino seraient intéressés par le profil d’Henrique.

En attendant, le natif de João Pessoa reste dans le flou. « On ignore ce que Luis souhaite faire, a confié son agent dans L’Equipe. On ignore aussi si l’OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C’est difficile de savoir ce qu’il va se passer. Pour l’instant ce n’est pas clair », a-t-il ajouté. À noter que le Brésilien est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025.