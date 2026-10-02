OM : « Il faut une vraie prise de conscience collective des joueurs »

Lors de la dernière émission Débat Foot Marseille, notre consultant Sourigna Manomay a insisté sur la nécessité d’une réaction collective du groupe olympien. Selon lui, le problème ne vient pas seulement du coach : les joueurs doivent surtout prendre conscience de la réalité actuelle de l’OM et arrêter de se voir « un peu trop beaux ».

« Qu’ils arrêtent de se voir peut-être un peu trop beaux »

Pour Sourigna Manomay, l’urgence concerne avant tout l’état d’esprit du groupe.

« Il faut une vraie prise de conscience collective. Je ne pense pas au coach quand je dis cela, le coach l’a bien compris, mais surtout aux joueurs. Qu’ils arrêtent de se voir peut-être un peu trop beaux. »

Le consultant de FCM estime que les Marseillais doivent désormais regarder la situation en face. L’OM ne peut plus se permettre d’aborder certaines rencontres avec suffisance ou en pensant que son statut suffira.

Le club va justement entrer dans une période où les matches face à Troyes et Angers seront essentiels pour relancer la saison.

« On va devoir lutter contre Troyes et Angers »

Manomay insiste sur la nouvelle réalité sportive de l’OM.

« Puis là, on va devoir lutter contre Troyes et contre Angers. Et ça, c’est notre réalité. Et ça, il faut qu’on gagne ces matchs-là. »

Un message clair : avant de penser à l’Europe ou aux ambitions de haut de tableau, Marseille doit d’abord retrouver des résultats en Ligue 1.

Dans ce contexte, chaque point va compter et les prochains matches vont rapidement dire si l’équipe est capable de réagir après un début de saison très compliqué.

Genesio doit trouver « les mots justes »

Sourigna Manomay estime toutefois que Bruno Genesio reste un élément central pour provoquer cette réaction.

« C’est là où il est important, Genesio. C’est là où il a trouvé les mots justes, les leviers, le système de jeu, comment jouer contre ces équipes-là. Si tu prends un mec comme Genesio, avec tout ce qui se passe aujourd’hui, s’il n’est pas capable de faire ça, quand même. »