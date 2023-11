Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Malgré de belles performances ces dernières saisons, Valentin Rongier n’a encore jamais connu L’Equipe de France… C’est une erreur d’après Teji Savanier, joueur de Montpellier.

Valentin Rongier est souvent cité comme le joueur plus sous coté de Ligue 1. Il y a quelques semaines, c’est Elie Wahi qui donné son nom dans un entretien accordé à la LFP. Ce mercredi, c’est au tour de Teji Savanier d’évoquer l’image qu’a le milieu de terrain et aussi de parler d’une erreur de Didier Deschamps ne l’avoir encore jamais appelé en Equipe de France.

« ValentinRongier a fait d’énormes progrès de Nantes à Marseille. Parmi les joueurs qui sont appelés en équipe de France, pour moi il mérite d’y être. C’est un très bon joueur que ce soit techniquement ou tactiquement. C’est un joueur sous-coté, on ne parle pas assez souvent de lui », a expliqué le milieu de Montpellier au micro de Prime Vidéo.

Le duo Valentin Rongier et Jordan Veretout est trop sage !

Au début de la saison, Nicolas Filhol était optimiste concernant la ligne d’attaque marseillaise, ce qui n’est pas le cas pour le milieu. » Correa à gauche, Aubameyang, Iliman Ndiaye, Vithina qui revient bien cette année. La ligne d’attaque sur le papier peut faire mal, constate Nicolas Filhol. Ce qui me fait peur c’est aussi le milieu de terrain. Kondogbia est blessé mais le duo de la saison dernière Valentin Rongier et Jordan Veretout est trop sage. Ils ne tentent pas des passes en première intention, ça tourne autour sans vraiment y aller. C’est pas possible » déplore Nicolas Filhol.