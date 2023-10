OM : Il militait pour le voir titulaire, il est déçu !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est incliné 1-0 à Nice samedi soir. Plusieurs joueurs ont été pointés du doigt, comme Aubameyang, Balerdi ou encore Ounahi.

Via son compte X, Walid Acherchour, consultant sur RMC Sport, a confié qu’il était déçu par ce que propose l’internaitonal marocain Ounahi : « J’ai beaucoup milité pour Ounahi mais il faut aussi avouer que je suis un peu déçu. Veretout et Kondogbia sur le retour de blessure, il a un spot avec Gattuso. Il doit faire beaucoup plus avec le ballon, ce n’est pas assez impactant dans le jeu par rapport à ce qu’on attend à l’OM. «

Alors qu’il était devenu remplaçant sous les ordres de Marcelino, Ounahi a retrouvé du temps de jeu et au milieu avec les blessures de Kondogbia et Veretout. Questionné à ce sujet en conférence de presse, le coach espagnol avait expliqué n’avoir aucun problème avec Azzedine Ounahi. « Je dois juste choisir les joueurs, explique l’entraîneur devant les journalistes. Je mets sur le terrain ceux qui je pense vont être meilleur sur le terrain et ont été bons à l’entraînement. Il doit juste continuer à travailler à l’entraînement et il jouera ».