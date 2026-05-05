OM : Dugarry fracasse encore De Zerbi

Le naufrage de l’OM continue de provoquer de violentes secousses en interne comme à l’extérieur. Au lendemain d’une nouvelle semaine sous tension, Christophe Dugarry a une nouvelle fois ciblé Roberto De Zerbi, dont le passage à Marseille continue de cristalliser les critiques. Sur RMC, l’ancien attaquant olympien a livré une charge très sévère contre l’entraîneur italien, qu’il estime largement en dessous des exigences du club.

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Déjà très critique ces dernières semaines, Christophe Dugarry a de nouveau réglé ses comptes avec l’ancien coach marseillais. Pour le champion du monde 1998, Roberto De Zerbi a tout simplement échoué dans sa mission à l’OM. « De Zerbi, il s’est perdu, il n’avait pas le niveau pour entraîner l’OM, il m’a saoulé. Une fois que De Zerbi est parti, les joueurs sont exposés et en première ligne », a lancé Dugarry sur RMC, dans une sortie aussi directe que brutale.

Mais l’ancien buteur marseillais ne limite pas son constat au seul technicien italien. S’il considère que De Zerbi a failli, Dugarry refuse aussi d’en faire l’unique responsable de l’effondrement olympien. Pour lui, le fiasco est collectif et chacun devra rendre des comptes. « Il n’y a aucune circonstance atténuante pour les joueurs, absolument aucune. Il va falloir que tout le monde passe à la caisse, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités », a-t-il insisté.

Dans son analyse, Christophe Dugarry pointe donc un échec global, qui dépasse largement le seul cas De Zerbi. Joueurs, staff et dirigeants sont tous visés dans ce qu’il considère comme une faillite générale du projet marseillais. Et son constat final est sans appel : « C’est une catastrophe, c’est encore pire que ce dont on pouvait s’imaginer dans le scénario le plus terrible. »

Une nouvelle sortie qui résume à elle seule l’ampleur du désastre vécu par l’OM en cette fin de saison.